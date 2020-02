Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zweiter Termin zur Buchvorstellung in Heiligenstadt

Als Günter Liebergesell vor wenigen Tagen im Festsaal des Alten Rathauses in Heiligenstadt sein neues Buch „Na sowas! Geschichte und Geschichten aus dem Krankenhaus“ vorstellte, war der Ansturm so groß, dass nicht alle Gäste Platz fanden. Der Heiligenstädter Geschichts- und Museumsverein, der eingeladen hatte, hat sich spontan dazu entschlossen, diesen Abend zu wiederholen. Dafür gibt es jetzt einen Termin: Am 27. Februar, wieder um 19.30 Uhr im Alten Rathaus. Das Buch zeigt einen geschichtlichen Abriss des St.-Vincenz-Krankenhauses in Heiligenstadt von der Gründung 1845 bis zur Fusion 2002 zum Eichsfeld-Klinikum. Bilder und Anekdoten ergänzen den Vortrag.