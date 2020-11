Martini und Weihnachtsmarkt in Nordhausen fallen aus

Nordhausen. Traurige Nachrichten zu einem der beliebtesten Feste in Nordhausen muss Nordhausens Oberbürgermeister am Mittwochabend verkünden.

Der Stadt Nordhausen steht ein trister Spätherbst und wohl kein deutlich fröhlicherer Winter bevor. Dies verkünden musste Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) am Dienstagabend in der jüngsten Stadtratssitzung. In Absprache mit der Dom- sowie der Blasiigemeinde müsse die Stadtverwaltung durch Corona auf seine traditionelle Martini-Feier verzichten. Eines der beliebtesten Feste Nordhausens fällt damit aus. Auch der ökumenische Gottesdienst an dem Abend sei abgesagt. Doch ein Stück Tradition bleibt: Das Höhenfeuerwerk wird 18 Uhr stattfinden. „Ich bin ein Stück weit froh, dass wir zumindest etwas retten werden“, sagt Buchmann, der am Morgen auch den Schaustellern für den Weihnachtsmarkt absagen musste. Auch der wird also nicht stattfinden.