Blick in die Krehan-Werkstatt in Dornburg. Das Foto entstand zwar noch vor der kurzen Bauhaus-Ära, doch die Situation war eine ganz ähnliche. Die jungen Bauhausschüler erlernten bei Krehans die Grundlagen des Töpferhandwerks.

100 Jahre Bauhaus-Töpferei in Dornburg: „Möglichst keine Frauen“

Die Bauhausmeister Max Krehan und Gerhard Marcks bitten Anfang der 1920er-Jahre die Leitung in Weimar, „möglichst keine Frauen in die Töpferei aufzunehmen“, „ihret- und der Werkstatt wegen“. Derlei Sätze forcieren später das Image, am Bauhaus habe ein männlicher Chauvinismus geherrscht. Doch für Konrad Kessler, Leiter des Bürgeler Keramikmuseums und der angeschlossenen Dornburger Bauhaus-Werkstatt, sind die herrschenden Lebensumstände die Hauptursache für das Ersuchen. Die Bauhausschüler leben damals unter ärmlichsten Bedingungen im Mansardengeschoss über der Töpferei – Männer und Frauen gemischt. Zwar darf man sich beim Mobiliar im nahen Schloss bedienen, geschlafen wird aber auf dem Strohsack. Selbstversorgung, Hyperinflation, geringe Einkünfte machen ihnen zu schaffen. Dennoch fühlen sich die jungen Menschen wie Auserwählte, die zwar hungern, dafür aber ein Leben als Künstler führen, als Mitglieder einer neuen, bedeutenden Bewegung.