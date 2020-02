Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mörderischer Spaß und die schönsten Sterbeszenen in Gera

Am Sonnabend musste am Geraer Theater die Polizei vorfahren. Mit Blaulicht. Schauspielkapellmeister Olav Kröger – man hätte ihm nie etwas Böses zugetraut – wurde in Handschellen von den Beamten abgeführt. Mitten durchs festlich geschmückte Theaterfoyer und die zahlreichen verblüfften Ballbesuchern in Gera. Zuvor hatte man schon eine Leiche weggekarrt. Wie im Laufe des Abends zu erfahren war: Der geschätzte Pianist und Komponist Kröger ist ein Tantenmörder. Skrupellos hat er die arme alte Frau geschlachtet, ihr den Dolch in die Därme gerammt.

„Skyfall“ mit den Eleven des Thüringer Staatsballetts. Foto: Ronny Ristok

Tummelplatz für skrupellose Mörder Ja, das Theater ist nicht nur perfekter Tatort, sondern auch Tummelplatz für skrupellose Mörder, bemitleidenswerte Opfer und spitzfindige Ermittler. Sie alle waren zugegen beim diesjährigen Theaterball „Kriminal Tango“ in Gera, in dessen Mittelpunkt eine bunte Revue, ein mörderisches Programm mit allen fünf Sparten stand. Als großen Rahmen um diesen bunten Strauß aus Musik- und Tanzstücken ist dem Theater ein großartiger Kunstgriff gelungen. Der beliebte Schauspieler und witzige Unterhalter Manuel Struffolino fungiert als sichtlich genervter Regisseur, zu dessen hochsensibler Generalprobe nun ausgerechnet der Große Saal ausverkauft ist. „Sie klatschen nicht, Sie atmen nicht! Sie sind nicht mal da“, weist er energisch das Publikum an, und beginnt seine Arbeit vom linken Bühnenrand, von wo aus er dem Philharmonischen Orchester Altenburg Gera unter Thomas Wicklein, dem Opernchor, Kinder- und Jugendchor, den Eleven des Thüringer Staatsballetts, den Schauspielern, der Puppenspielerin, den Solisten des Musiktheaters und allen voran dem Moderator der Revue, Sebastian Schicht, seine Regieanweisungen gibt. Das geht, wie man sich denken kann und ganz zur Freude des Publikums, nicht ganz reibungslos ab. Bei weitem läuft nicht alles rund zur Generalprobe, werden Nummern kurzerhand wieder gestrichen, spielt sich der Moderator immer wieder zu sehr in den Vordergrund und liegt da vor allem diese Frauenleiche in der Kulisse rum. Das wiederum, ruft sogar den Intendanten des Hauses, Kay Kuntze, auf den Plan und sorgt für einen witzigen Schlagabtausch zwischen den drei Herren. Olav Kröger wird von der Polizei abgeführt. Foto: Ronny Ristok ronny.ristok@theater-altenburg-gera.de / Ronny Ristok/Theater Gera Wundervolle Tango-Nummern Unterdessen bietet die eigentliche Revue über eine Stunde bekannte Nummern quer durch die Musikliteratur. Auszüge aus Verdis „Don Carlo“, der finale Akt aus Bizets „Carmen“, die Tatort-Filmmusik, „Goldfinger“ und Skyfall“ aus James Bond, Chopins „Trauermarsch“ und Webbers „Phantom der Oper“. Sogar Olav Kröger darf auf Kaution und in Handschellen nochmal kurz ans Klavier, um Wedekinds „Der Tantenmörder“ zu begleiten. Auch Offenbachs „Die klassische Witwe“ fehlt nicht, ebenso wie Heinz Gietz’ „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“, und passend zum Thema des Abends einige wundervolle Tango-Nummern. Großartig ist auch Puppenspielerin Sabine Schramm mit ihrem Hund, die Friedrich Hollaenders Ballade „Stroganoff“ vorträgt und sehr eindrücklich erzählt, wie in Russland jenes berühmte Bœuf geboren wurde, das nichts anderes als der zerhackstückte Nebenbuhler des eifersüchtigen Großfürsten Stroganoff ist. Eine herrlich unterhaltsame Nummer. Letztlich betreten noch alle berühmten Ermittler der Zeitgeschichte die Bühne – von Miss Marple über Sherlock Holmes bis Derrick – um den Mord im Theater zu untersuchen, bevor mit Falcos „Kommissar“ als große Schlussnummer mit allen Beteiligten die Revue endet. Eine überaus kurzweilige Show, eingebettet in die witzige Idee einer Generalprobe, die in der Form ausgeklammert auch im Theaterzelt Altenburg noch drei weitere Male gezeigt wird. Beim Theaterball wurde abgesehen vom Tanz mit den Muggefugg Symphonikern im Konzertsaal das Programm für die 800 Gäste noch den ganzen Abend mörderisch-unterhaltsam fortgeführt. Nochmals lud das Duo Struffolino/Schlicht in den Chorsaal zum Mitmach-Sterben und -Ermorden nach Lust und Laune ein. Parallel gab’s im Großen Haus ein Vorsingen der schönsten Sterbeszenen aus berühmten Verdi-Opern mit aberwitzigen deutschen Obertiteln und anschließend die Kurznummer „Danses macabres“ mit Anne Preuß und den Eleven des Balletts. Wieder hat das Theater Altenburg Gera den traditionellen Ball mit viel Liebe zum Detail, kreativen Ideen und üppiger Ausstattung zu einem Höhepunkt im Spielplan werden lassen. Ein schöner Abend – zu Recht ausverkauft. „Kriminal Tango“ gibt es nochmals im Theaterzelt Altenburg am 29. Februar, 1. März und 19. März.