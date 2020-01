Eichsfelder Musiker Ludwig Wright ist mit neuer CD auf Deutschland-Tour

Die Hände hinter dem geraden Rücken verschränkt und einen offenen Blick nach vorn steht er im schwarzen Hemd und Hose da. Er scheint bereit, zufrieden und selbstbewusst. Vor ihm sind die vier Buchstaben „LOVE“ in weißer Schrift zu sehen, ebenso sein Name. Alles ist in einem warmen Rot-Ton gehalten. Die CD-Hülle mit diesem Anblick ist schlicht, irgendwie zugänglich, und auch ihr Inhalt behandelt ein Thema, mit dem jeder schon einmal zu tun hatte, in welcher Form auch immer.

„Love“ ist der Titel des zweiten Studioalbums von Ludwig Wright aus Hohengandern. Das erste trug den Namen „Hope“, heißt Hoffnung. Nach Hoffnung kommt also die Liebe. „Irgendwie doch ein schöner Gedanke“, sagt der 25-Jährige, der eigentlich in London lebt, aber gerade auf Winter-Deutschlandtour ist. Und die will er, wie im vergangenen Jahr auch, in seiner Heimat zum Abschluss bringen. Denn er ist in Witzenhausen geboren, in Hohengandern aufgewachsen, und ging in Heiligenstadt zur Schule.

Dort lädt er für kommenden Samstag, 1. Februar, in Schmerbachs Keller zu seiner One-Man-Show ein. Nur seine warme und facettenreiche Stimme und seine schwarze Gitarre werden da zu hören sein. Und genauso klingen auch die Titel der neuen CD, die zwar in einem Studio in London aufgenommen wurde, aber die Live-Show quasi imitiert. „Bei meinem ersten Album habe ich mit Band gespielt. Dieses Mal wollte ich es viel schlichter“, sagt er. „Und das Live-Spielen auf der Bühne ist einfach meine Leidenschaft.“

Um Leidenschaft geht es auch in den neu aufgenommenen Liedern, um das Herzensglück einer Liebe, die erwidert wird, aber auch um Trennungsschmerz, den Verlust eines geliebten Menschen, um Fernbeziehung, Eifersucht, Gefühlschaos und darum, dass Liebe viele Grenzen verschiedener Art überwinden kann. Zehn Lieder haben es auf das Album geschafft, und Ludwig Wright hat sie alle selbst geschrieben. „Für mich sind das aktuell die besten Songs, die ich im Repertoire habe. Einige davon habe ich schon vor mehreren Jahren geschrieben und jetzt überarbeitet.“

Es sind Lieder zum Träumen, zum Weinen, zum Tanzen und zum Mitsingen. Und gerade Letzteres ist ein großer Teil seiner Auftritte. „Es geht mir dabei darum, gemeinsam einen tollen Abend zu verbringen, und Musik verbindet. Ich möchte auf der Bühne nicht meine Fähigkeiten darstellen, sondern zusammen mit dem Publikum etwas schaffen – ein unvergessliches Konzert für jeden“, verspricht er und lacht.

Und das versucht er auch jeden Tag in London, wenn er Straßenmusik macht. „Damit verdiene ich mein Geld dort und mit Auftritten in örtlichen Pubs“, sagt er. „Ich will den Leuten in Zeiten mit vielen schlechten Nachrichten mit meiner Musik ein wenig Positivität mit auf den Weg geben und im besten Fall auch einen Ohrwurm.“

In London lebt Ludwig Wright seit anderthalb Jahren. Er ist dorthin gezogen, um sich vollständig der Musik zu widmen. Und dass diese Stadt einige Kreativität bei ihm freisetzte, ist eben auf der neuen CD zu hören. „London ist eine sehr inspirierende Stadt. Dort trifft man auf viele andere ehrgeizige Musiker und ist umgeben von einer ambitionierten Musikszene.“

Trotzdem zieht es den Eichsfelder immer wieder in seine Heimat, um zu touren. Zweimal im Jahr stellt er sich dabei selbst den Tour-Plan zusammen. „Das bedeutet: Viele E-Mails schreiben und viel telefonieren, Kontakte aufbauen und Netzwerke pflegen.“ So oft er kann, ist er dabei mit der Bahn unterwegs. „Zum einen ist es umweltfreundlicher, zum anderen kann ich im Zug eine ganze Menge erledigen, was nicht möglich wäre, würde ich mit dem Auto fahren.“ Da komme es aber eben auch vor, dass die günstigste Verbindung mit vielen Umstiegen einhergeht. „Erst in der vergangenen Woche ging es für mich von Bremen nach Bretten in der Nähe von Karlsruhe. Sieben Mal musste ich umsteigen, aber alles lief wie am Schnürchen.“

Seit dem Tourstart in Witzenhausen war Ludwig Wright also schon kreuz und quer in Deutschland unterwegs. Fürth, Naumburg/Saale, Würzburg und Ingolstadt standen neben Bretten und Bremen sowie Osterholz-Scharmbeck im Norden schon auf dem Programm. Nun geht es nach Nürnberg, Erlangen und Forchheim und dann nach Berlin, wo er Musikwissenschaften und Philosophie studierte. „Und ich freue mich über alle die, die am 1. Februar zum Konzert in Schmerbachs Keller kommen“, sagt er über das Tour-Finale. Dann geht es auch bald zurück nach London. „Neue Songs schreiben, Straßenmusik machen und den Leuten den Tag versüßen.“

Tickets für das Konzert am Samstag, 1. Februar, gibt es in der Eichsfelder Bücherstube in Heiligenstadt oder unter www.ludwigwright.com/ticketshig.