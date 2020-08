Erfurter Bluesrocker begeistern in Nordhausen

Der Südharz lechzt nach Kultur: Das dritte Nordhäuser Jazzsommerkonzert mit der Erfurter Cotton Men Blues Band am Samstag jedenfalls war ausverkauft. Rund 90 Plätze bot der Hof der Jugendkunstschule angesichts der coronabedingten Hygieneregeln. Mehr als die Kurze Meile, sagt Hans-Georg Müller vom Jazzclub mit Blick auf die Sommerkonzerte dort in den Vorjahren. Ein viertes Open-Konzert wird die aktuelle Sommerkonzertreihe in Nordhausen am 5. September abschließen: Kein Geringerer als der brillante Cellist Wolfram Huschke wird dann auf der Bühne stehen.