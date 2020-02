„Ewig Jung Festival“ im Eichsfeld für August geplant

Wer meint, das Eichsfeld sei ein beschauliches, stilles Fleckchen Erde, der irrt gewaltig und kann sich in diesem Jahr mehr als einmal vom Gegenteil überzeugen. Er kann es sehen und vor allem hören. Denn zunehmend mausert sich die Region als Open-Air-Konzertort. Und da geht es nicht nur auf den Burgen richtig rund. Auf dem Scharfenstein haben sich 2020 gleich mehrere Schwergewichte angesagt: Heinz Rudolf Kunze, der wortgewandte, intellektuelle Poet und Rockmusiker, Fury in the Slaughterhouse und In Extremo. Letztere geben eines ihrer wenigen Jubiläumskonzerte „25 Wahre Jahre“ im Eichsfeld. Auf dem Hanstein wollen Princess Jo beim acoustic Sommer wieder das Publikum begeistern, beim Hanstein Open Air ist es Coldflame. Und im Heiligenstädter Vitalpark wird beim diesjährigen Open Air die deutsche Pop-Rock-Band Revolverheld der Hauptact sein.

Culture Beat kommt nach Steinbach. Foto: Agentur

Doch damit ist es noch nicht genug. In diesem Sommer gehen außerdem die Steinbacher an den Start. Am 22. August wird dort das „Ewig Jung Festival“ Premiere feiern. Dann heißt es: Stars der 90er und 2000er live on stage.

Es geht auf das Schanzenfeld, das einige sicher besser als Papstwiese kennen. Doch ganz so dicht an den Wallfahrtsort will der Veranstalter dann doch nicht rücken. Ausgelegt ist das Festival für rund 5000 Besucher, sagt Jörg Schneider, der nicht nur Bürgermeister des Eichsfelddorfes ist, sondern auch eine Veranstaltungsagentur betreibt. Ordentlich die Massen in Stimmung bringen sollen an einem hoffentlich lauen Sommerabend namhafte Musiker der 90er- und 2000er-Jahre und dem Publikum eine Party der Superlative präsentieren. „Bei diesem Großereignis ist der Name Programm, und die Besucher werden mit auf eine Zeitreise

Captain Jack ist auch beim Festival dabei. Foto: Agentur

genommen. Sie können einige der angesagtesten Stars der letzten 30 Jahre hautnah live auf der Bühne erleben, mit ihnen ausgelassen feiern, tanzen oder einfach nur diese unvergessene Musik genießen“, so Schneider.

Aus den Gästen will der Steinbacher auch kein Geheimnis machen. Mit dabei sind Culture Beat, die mit ihrem Hit ,,Mr. Vain‘‘ in dreizehn Ländern die Nummer eins der Single-Charts waren, und Mr. President. Sie wurden weltweit bekannt durch Dance-Kracher und konnten Auszeichnungen wie den Echo oder den Viva Comet einheimsen. Ebenfalls auf der Bühne sind Captain Jack, die Hit-Lieferanten ATC und Sylver sowie das deutsche DJ-Duo The Disco Boys. Die Moderation übernimmt eine bekannte junge Dame: Annemarie Eilfeld. Einigen dürfte sie von „Deutschland sucht den Superstar“ kennen.

Die Disco Boys werden ebefalls auftreten. Foto: Agentur

Dass es nicht einfach war, für einen Abend im Sommer so viele Stars zu bekommen, gibt der Veranstalter zu. Doch er und seine Mitstreiter, darunter unter anderem die Feuerwehr und die Kirmesgesellschaft, wollen die Region über ihre Grenzen hinaus bekannter machen. Und vor Ort bringe das Festival ebenfalls den einen oder anderen Vorteil, denn die Gäste müssen nicht versorgt werden, und einige würde sicher auch hier übernachten wollen.

Neben dem großzügigen Gelände, das laut Schneider einen Zaun bekommt, wird es gleich in der Nähe die Parkplätze geben. Angedacht ist zudem ein Shuttleservice von Heiligenstadt oder Leinefelde aus zum Veranstaltungsort zwischen Steinbach und Etzelsbach. Den krönenden Abschluss des Sommerevents wird an dem Abend ein Höhenfeuerwerk geben.

Eine Eintagsfliege soll das „Ewig Jung Festival“ übrigens nicht sein. Es soll sich etablieren und jedes Jahr stattfinden, betont Jörg Schneider.

Karten für die Veranstaltung gibt es schon jetzt im Pressehaus in Heiligenstadt.

Open Airs im Eichsfeld 2020

Open Air auf dem Scharfenstein mit Heinz Rudolf Kunze,

20. Juni, 20 Uhr

Open Air auf dem Scharfenstein mit Fury in the Slaughterhouse

4. September, 18 Uhr

Open Air auf dem Scharfenstein mit Hämatom, Russkaja und In Extremo, 5. September, 18.30 Uhr

Vitalpark-Open-Air am Heiligenstädter Vitalpark mit Revolverheld

30. Mai, 20 Uhr

Acoustic Sommer auf der Burg Hanstein mit Princess Jo

6. Juni, 21 Uhr

Hanstein Open Air auf der Burg Hanstein mit Coldflame

23. Mai, 21 Uhr

„Ewig Jung Festival“, Papst-Wiese bei Steinbach mit den Bands Culture Beat, Captain Jack, Mr. President, ATC, Sylver, The Disco Boys und Annemarie Eilfeld, die auch moderiert

22. August,19 Uhr