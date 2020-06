Mezzosopranistin Carolin Schumann eröffnete den Arien-Reigen bei der Operngala „Ein Fest der Stimmen“. Sie sang und spielte eine Cavatina der Rosina aus Rossinis „Barbier von Sevilla“. Die Aufführung dieser Oper in Sondershausen wurde derweil auf den Sommer 2021 verschoben.

Hoch motiviert und frisch desinfiziert - Die Sommernächte in Heringen

Carolin Schumann winkelt und spannt im kecken Kampfliedchen den linken Arm an und küsst kess den Bizeps. Das unterstreicht den siegessicheren Liebes- und liebesgewissen Siegesschwur, den Rossinis Rosina leistet („mio sarà, Io giurai, la vincerò“).

Tenor Kyounghan Seo sang auch „Nessun dorma“. Foto: Christoph Keil

Den Sieg hat später auch Pucchinis Prinz Kalaf vor Augen: „Vincerò! Vincerò!“ So beendet Kyounghan Seo das Antischlaflied „Nessun dorma“ sowie den ersten Teil der Gala.

Um Kampf und Sieg in der und mit der Kunst geht’s tatsächlich an diesem und allen fünfzehn Abenden im Hof des Renaissanceschlosses zu Heringen an der Helme, Kreis Nordhausen. Dort schlugen das Theater und das Loh-Orchester ihr Quartier für „Sommernächte“ auf. Sie ersetzen die Schlossfestspiele Sondershausen, bei denen Carolin Schumann die Rosina-Partie singen sollte, im „Barbier von Sevilla“.

Sondershausens Bürgermeister reagierte säuerlich auf den Umzug

In der Operngala „Ein Fest der Stimmen“, insgesamt dreimal angesetzt, gibt die Mezzosopranistin derweil gleichsam ein Versprechen ab, dass sie und ihre vier Kollegen binnen zwei Stunden vollständig einlösen: Das wird keine reine Belcanto-Orgie, sondern ein Fest der Liedgestaltung. Eine Arie verlangt nicht nur Dramatik, sondern auch Dramaturgie. Insofern ist das hier schon mal ein Sieg des Theaters, das stattfindet, obwohl es das im engen Sinne gerade noch gar nicht kann.

Nach 104 Tagen zwangsweiser Corona-Stille hatte Intendant Daniel Klajner sein Haus zunächst am Freitag mit der Musicalgala „Broadway Forever“ zurückgemeldet, die bis Ende Juli acht Aufführungen erleben soll. Innerhalb von dreieinhalb Wochen, erklärt er, habe man die Sommernächte „aus dem Boden gestampft“, inklusive Vorverkauf, der für die Schlossfestspiele sonst stets ein Jahr vorher beginnt.

Längere Zeit schien ja für Theater und Orchester hierzulande bis 31. August gar nichts möglich. Deshalb ließ Thüringens Schlösserstiftung arglos Bauarbeiten am Schloss Sondershausen fortsetzen. Es stand dem Theater schon deshalb kurzfristig nicht zur Verfügung: schon gar nicht angesichts des Platzbedarfs, den ein Hygiene- und Abstandskonzept verlangt. Heringen bot indes ideale Bedingungen.

Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm reagierte säuerlich: „Das Theater hat sich mit der Entscheidung, die Veranstaltung in Richtung Nordhausen auszulagern, keinen Gefallen getan“, erklärte er unserer Lokalausgabe. Die Stadt und der Kyffhäuserkreis gehören zu den Zuwendungsgebern, die die Kosten-Nutzen-Rechnung fordern.

Abende sind noch längst nicht ausverkauft

Doch erstens war etwa der angebotene Marktplatz Sondershausen keine Alternative; es sei denn, die Stadt hätte ihn für die Bühne und 228 Bierzelttische mit jeweils vier Stühlen dahinter einen Monat lang gesperrt. Und zweitens tut das Theater sich sehr wohl einen Gefallen, weil es seinem Publikum einen tut, wie in Heringen sichtbar wird.

Dort sind die Abende, die 912 Plätze brutto böten und im Schnitt, durch Corona-Auflagen, noch 768, zwar längst nicht ausverkauft. Aber angekleckert kamen kunsthungrige Leute gerade auch nicht. Sie nahmen widrige Umstände in Kauf, um etwas zu erleben. Bravorufe, Jubel und stehende Ovationen sprechen sehr dafür, dass das Theater seinem Auftrag kultureller Grundversorgung sehr wohl Rechnung trägt.

Generalmusikdirektor Michael Helmrath hatte launig „ein hoch motiviertes und frisch desinfiziertes Orchester“ versprochen. So kam es. Ohne Hektik, mit nüchterner Gelassenheit, nahm es die Tempi italienischer und französischer Oper. Ein souveräner Auftritt von vierzig Musikern, deren Bläser hinter je einer eigenen Plexiglaswand spielten.

Fünf stimm- und ausdrucksstarke Sänger, die, um zwei Kollegen verstärkt, auch eine Operetten- und Schlagergala stemmen werden, legten hinterm ungewohnten Handmikrofon viel Leidenschaft an den Tag, ohne sich darin zu verlieren: schmerzvoll Bariton Philipp Franke als Rodrigo aus „Don Carlos“, düster Bass Thomas Kohl als Banco aus „Macbeth“, lebensfroh Sopranistin Amelie Petrich als Romeos Julia.

Ein einziges Duett wagte man, Kyounghan Seo und Philipp Franke in Bizets „Perlenfischer“, sowie eine gemeinsame Zugabe, mit dem Trinklied aus Verdis „La Traviata“. Getrunken wurde auch im Publikum, das wegen unerlaubter Gastronomie zur Selbstversorgung angehalten war. Sie durften auf einen Sieg der Kunst anstoßen.

Bis 26. Juli jeweils freitags bis sonntags, 19.30 Uhr. Karten unter der Telefonnummer 03631/983452 oder kasse@theater-nordhausen.de.