Jazzrausch in Erfurt: 20 Leute, Babysitter und Schminkkasten

Erfurt. 20 Musiker und ein Babysitter - die Münchner Jazzrausch Bigband kommt am 15. Dezember mit ihrem Weihnachtsprogramm zu „Jazz in the City“.

„Jazz in the City“ – ein Begriff, der seit zwei Jahren für eine Veranstaltungsserie der Funke Medien Thüringen steht, die die deutschen und internationalen Stars der Szene auf die Bühnen der Stadt bringt. Ein Angebot, nicht nur für eingefleischte Kenner und Fans, sondern auch an Menschen, die sich vielleicht bisher noch nicht für Jazz interessierten. „Jazz in the City“ fand schon im Juni diesen Jahres im Zughafen bei einem zweitägigen Festival eine begeisterte Zuhörerschaft. Unter den elf Künstlern und Formationen war damals auch die Jazzrausch Bigband aus München, die nun am Donnerstag, den 15. Dezember, um 20 Uhr mit ihrer Weihnachtstournee auch Station im Theater Erfurt macht. Wir hatten im Vorfeld die Möglichkeit, mit Bandchef Roman Sladek zu telefonieren.

Herr Sladek, Sie waren in diesem Jahr im Sommer schon zwei Mal in Thüringen, im Zughafen in Erfurt und in der Kulturarena in Jena. Da war’s urig und warm. Jetzt ist es kalt und das Publikum sitzt im feinen Theatergestühl. Und dann noch Jazzrausch und Weihnachtsprogramm. Wie passt das zusammen?

Es wird sehr gut passen. Mit diesem Vertrauen fahren wir überall hin. Egal ob feines Gestühl in Erfurt oder der Beton des Harry Klein Clubs in München. Wir vertrauen ganz unesoterisch der Wirkung der Musik. Man muss sie nur mit Überzeugung spielen. Die Leute werden glücklicher rausgehen, als sie reingegangen sind.

Mit wie viel Leuten rücken sie an?

Mit 20 Musikerinnen und Musikern. Und Licht und Ton und Babysitter.

Interessant. Wie viele Babys sind denn zurzeit dabei?

Kommt drauf an, wer mitspielt, weil die Band doppelt besetzt ist und wie sich die Eltern verteilen. Aktuell sind es meistens zwei bis drei Kinder.

Also wäre es möglich, dass da im Konzert im Hintergrund auch mal Babygeschrei zu hören ist?

Babys dürfen schreien.

Aber wenn Babys schreien, passt ihnen gerade was nicht. Nicht dass dann die Mama mitten im Stück das Saxophon fallen lässt und nach hinten rennt...

Das darf sie. Es gehört dazu, dass die Eltern, wenn es sich nicht gut anfühlt, von der Bühne gehen. Aber wir haben ja eine Babysitterin. Das ist okay. Musikalisch ist das auch kein Problem. Wir sind ja keine Herzchirurgen, bei denen, wenn sie einen Fehler machen, was Schlimmes passiert.

20 Musikerinnen und Musiker. So eine riesige Band muss man aber erstmal bezahlen können und das so ordentlich, dass ihre Leute dicke Autos fahren können.

Das ist eine Herausforderung für jeden Veranstalter, aber wir haben trotzdem keinen Mangel an Auftritten. Trotz Lockdown haben wir 2021 fast 60 Konzerte gegeben. Jetzt sind wir sogar wieder bei 90 im Jahr. Wir haben eine gewisse Nische gefunden.

Frank Zappa hat mal gesagt, „Der Jazz ist nicht tot, er riecht nur etwas komisch. Ist da was dran?

Wenn man Musik auf der Höhe der Zeit macht, ist Jazz das tatsächliche Leben und alles andere als ein reines Nischenprodukt.

Verraten Sie aber mal, wo so eine personell umfangreiche Band wie die Ihre probt, ohne dass die Nachbarn die Polizei rufen.

Auf Tour. Bei 90 Konzerten im Jahr hat man auf Bühnen 90 Soundchecks und Anspielproben. Ein großer Luxus. Vor Uraufführungen haben wir aber einen Probenraum oder unseren Hausklub Harry Klein. Der hat einen speziell auf Federn gelagerten Boden. Da dringt nichts nach außen.

Wie war es denn eigentlich bei Jazz in the City im Sommer im Zughafen?

Tolles Team, tolles Festival, wunderbares Publikum. Eine feine Location.

Alle Bandmitglieder haben einen schwarzen, über das Auge verlaufenden schwarzen Balken im Gesicht. Was hat es damit auf sich?

Es bezieht sich auf das Motto ‘Punkt und Linie zur Fläche’. Hat was mit Wassily Kandinsky zu tun. Fläche ist das Gesicht, der Punkt die Pupille, die Linie dieser schwarze Balken. Wer will, kann sich bei unseren Konzerten auch diesen Balken aufschminken lassen.

Was kann man beim Jazzrausch-Weihnachtsprogramm musikalisch erwarten? „Stille Nacht’ gerappt?

Es sind bekannte Melodien. Die sind der Treffpunkt für die Band und das Publikum. Von dort gehen wir gemeinsam los und setzen die Lieder in einen Kontext, der teilweise überrascht, teilweise befriedigt, teilweise sehr sinnlich, teilweise sehr lustig ist. Wir versuchen da, das emotionale Portfolio eines Menschen zwischen Aufregung und Besinnung abzubilden. In einem Rahmen aus Swing. Gerappt wird übrigens nicht.

- Jazz in the City mit der Jazzrausch Bigband, Donnerstag, 15. Dezember, 20 Uhr, Theater Erfurt. Tickets im Ticketshop (Meyfartstraße 19)