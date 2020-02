Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„London West End Beatles” kommen mit Musical nach Heiligenstadt

Keine Band hat die Welt je so verändert, wie es den Beatles gelungen ist. Mit dem Musical „Yesterday“ erinnern vier hervorragende Solomusiker an die Erfolgsgeschichte der vier Pilzköpfe aus Liverpool. So können Gäste des Eichsfelder Kulturhauses sich am Sonntag, 1. März, um 19 Uhr, von den „London West End Beatles” auf eine Reise in die 60er-Jahre mitnehmen lassen. Wie ihre Karriere im britischen Liverpool ihren Anfang nahm, wie sie im Hamburger Rotlichtviertel St. Pauli zum Geheimtipp wurden und schließlich mit ihrer Musik die Welt zu erobern begannen, diese beeindruckende Erfolgsgeschichte zeichnet das Musical nach. Die Musik der Beatles bleibt dabei stets Hauptakteur. Absolut authentisch werden so berühmte Songs wie „Hey Jude“, „Yellow Submarine“, „All you need is love“ und viele mehr gespielt. Mit einer ausgefeilten Bühnenshow und Licht- und LED-Effekten werden die Zuschauer auf eine faszinierende Reise in jene Zeit entführt, als die Beatles Clubs, Arenen und Festivals in brodelnde Hexenkessel verwandelten.

Karten gibt es beim Eichsfelder Kulturhaus telefonisch unter 03606/608060.