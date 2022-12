Musik machen für Thüringer Jugendliche – auch ohne Vorerfahrung

Sondershausen. Die Landesmusikakademie Sondershausen bietet eine neue Kursreihe für Jugendliche an, auch für solche ohne musikalische Ausbildung. Man braucht nur Aufgeschlossenheit für Musik.

Eine neue Veranstaltungsreihe für Jugendliche kündigt die Landesmusikakademie an. „Community Music Plus“ heißt das Projekt und will es Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren ermöglichen, ihre Fähigkeiten zu entdecken und auszudrücken.

Die Reihe lade ein, mit unterschiedlichen Dozenten in verschiedene musikalische Bereiche zu schnuppern. Drei Kurse gebe es. Der erste findet am 21. und 22. Januar statt und heißt „Als Band zusammen Musik machen“. Bandcoach Jonas Müller werde mit den Teilnehmern, egal ob die schon mal ein Instrument in der Hand hatten oder nicht, Musik machen, Instrumente ausprobieren, singen und Spaß haben. Am Wochenende, 6. und 7. Mai, geht es um „Timing, Groove & Flow: Vom ersten Beat zum eigenen Arrangement“ mit Chorleiter und Musikpädagogen Karlson Wagner.

Und am 9. und 10. Dezember solle dann ein „gemeinsamer Flow entwickelt“ werden. Die Sozialpädagogin und inklusive Musikpädagogin Theresa Schier bietet den Jugendlichen an, sich musikalisch auszuprobieren.

Die Kurse sind unabhängig voneinander. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro inklusive Verpflegung.

Anmeldung: landesmusikakademie-sondershausen.de