Musikfest 2025: Entscheidung für oder gegen Mühlhausen fällt Anfang nächsten Jahres

Die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände mit Sitz in Stuttgart will Anfang des kommenden Jahres darüber entscheiden, ob Mühlhausen im Jahr 2025 das Deutsche Musikfest ausrichten kann. Das sagte eine Vereinssprecherin auf Nachfrage unserer Zeitung. Im Herbst wolle man sich in Mühlhausen ein Bild über die Voraussetzungen machen. Wichtig sei der Bundesvereinigung, ob sich genügend ausreichend große Spielstätten finden und ob die Region hinter dem Fest stehe.