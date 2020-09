Sondershausen. Ausprobieren war in der Kreismusikschule zum Tag der offenen Tür am Sonntag wegen Corona nicht möglich. Dafür gibt es mehr freie Plätze.

Musikschule in Sondershausen lädt zum Zuhören ein

Das Schlagzeug steht im Vestibül im Südflügel des Schlosses. Gut zu hören wäre es überall, aber so haben die Besucher der Musikschule, die am Sonntag ihre Türen öffnete, auch Gelegenheit, die Akteure am Schlaginstrument zu sehen und mit ihnen zu sprechen. Damit die Kreismusikschule interessierte Kinder und Eltern einladen konnte, musste sie erst einmal ausreichen Platz für alle schaffen. Das hieß für die Schlagzeuger: umziehen.