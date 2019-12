Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Praetoriuschor singt in Creuzburg und Scherbda

Am Namenstag der Nikolaikirche in Creuzburg gibt der Michael-Praetorius-Chor am Freitag, 6. Dezember, 19 Uhr, ein Adventskonzert. Mit christlichen Advents- und Weihnachtsliedern will der Chor laut Ankündigung unter Leitung von Kantorin Anna Fuchs-Mertens die Menschen musikalisch auf den zweiten Advent einstimmen. Das Konzert finde im Rahmen der Aktion Lebendiger Adventskalenders statt.

Am Sonntag, 8. Dezember, ist der Chor ein erneut zu erleben, diesmal in Scherbda um 18 Uhr.