Zum Konzert in der Jakobuskirche spielte Hans-Jürgen Freitag die Orgel und Philipp Meierhöfer sang.

Ilmenau. Philipp Meierhöfer tritt das erste Mal als Solist in der Jakobuskirche auf. Eine wunderbare Musikstunde am späten Sonntagnachmittag.

Sänger mit kultivierter Bassstimme beeindruckt in Ilmenau

Es war am späten Sonntagnachmittag ein Konzert in kleiner Besetzung, das in der Jakobuskirche mit großen und schönen Klängen aufhorchen ließ. Jakobus-Kantor Hans-Jürgen Freitag hatte den Basssänger Philipp Meierhöfer als Solisten eingeladen.