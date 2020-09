Schlagkräftiges Duo an Pauke und Trommel im Sondershäuser Loh-Orchester

„Ein anderes Instrument kam für mich nie infrage“, sagt Marius Fink, während er das Schlagwerk für die Orchesterprobe aufbaut. Auf dem Spielplan sind Stücke von Claude Debussy und Antonin Dvorak, die beim 2. Sinfoniekonzert am Samstag um 18 und 20 Uhr im Haus der Kunst in Sondershausen zur Aufführung kommen. Nur an einen kurzen Exkurs zum Saxophon kann er sich noch erinnern. „Das war aber ganz schnell wieder vorbei“, ergänzt der 25-Jährige schmunzelnd. Bereits im Alter von etwa sieben Jahren hatte der aus Belgien stammende Musiker mit dem Schlagzeugspielen angefangen. Sein Bruder habe das schon gemacht, und das habe ihn fasziniert. „Irgendwann habe ich ein Schlagzeug zum Geburtstag bekommen“, erzählt Marius Fink.