Sondershausen: Preisträger spielen mit Loh-Orchester

Das Loh-Orchester Sondershausen bei einem Konzert im Achteckhaus in Sondershausen.

Sondershausen. Beim Loh-Konzert im Achteckhaus in Sondershausen stehen am Abend des 21. Dezember 2022 die besten Nachwuchsmusiker des Carl-Schroeder-Wettbewerbs im Mittelpunkt.

Die Preisträger des Carl-Schroeder-Wettbewerbs treten am Mittwoch, 21. Dezember, 19.30 Uhr, mit dem Loh-Orchester auf. Zum 1. Loh-Konzert im Achteckhaus des Schlosses Sondershausen werden Werke von Franz Schubert, Jules Massenet, Camille Saint-Saëns, Pablo Sarasate, Darius Milhaud, David Popper, Georges Bizet und Edward Elgar erklingen.

Als Preisträger, die den Wettbewerb mit der höchsten Punktzahl abgeschlossen haben, sind am Cello Emma Borggrefe, an der Violine Jasmin Marie Tittmann und am Saxophon Til Schöppe zu erleben. Die Leitung hat Generalmusikdirektor Pavel Baleff, der auch zusammen mit Matthias Deichstetter, dem Leiter der Kreismusikschule, die Moderation übernehmen wird.

Der Carl-Schroeder-Wettbewerb für junge Sänger und Instrumentalisten bis zum Alter von 25 Jahren aus dem gesamten Bundesgebiet wurde 1997 zum ersten Mal durch die Musikschule des Kyffhäuserkreises durchgeführt. Der Name des Wettstreits geht auf den Gründer des fürstlichen Konservatoriums in Sondershausen, Carl Schroeder, zurück. Schroeder, der das Konservatorium im Jahr 1883 aufbaute, war zu der Zeit Kapellmeister der Fürstlichen Hofkapelle, der Vorgängerin des Loh-Orchesters Sondershausen. Aus dem Konservatorium ging die heutige Kreismusikschule hervor.