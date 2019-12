Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtliches Wunschkonzert mit Anger 77 im Erfurter HsD

Titel wie „Vielleicht" und „Ich lauf so schnell wie ich kann" oder „So jung und schon am Ende" werden wieder Einladungen zum Mitsingen an das Publikum, wenn Anger 77 am 23. Dezember zum Weihnachts-Wunschkonzert ins HsD lädt. Nach der rauschenden Rocknacht im letzten Jahr wollen Sigi und Kocher noch einen draufsetzen: Auf der Facebook-Seite der Erfurter kann man sich Lieder wünschen, die die beiden Musiker mit Hilfe ihrer Band dann spielen werden. Die bereits genannten Klassiker sind natürlich gesetzt, aber es wird sicherlich auch einiges Liedgut von alten Demo-Kassetten erklingen. „Soweto“ oder „Andere Welt“ sind Songs darunter. Manche waren zuletzt auf den legendären Penne-Feten Anfang der 90er-Jahre zu hören. Musikalische Freunde werden Sebastian Fritzlar am Klavier, Torsten Ebener am Schlagzeug und Frank Schlebeck am Bass sein. Im Vorprogramm kann man sich auf Sticky aus Weimar freuen. Sigi empfiehlt: „Stimmbänder geölt und vorher nochmal alle Anger-77-Gassenhauer durchhören, dann ist Gänsehaut zu Weihnachten garantiert.“