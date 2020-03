Nietzsche-Archiv mindestens noch bis 19. April verschlossen

Nun bleibt die „Villa Silberblick“ mindestens bis 19. April verschlossen – sogar für Journalisten. Doch umso mehr wächst die Vorfreude auf die optisch aufpolierten Interieurs, die Henry van de Velde dereinst als Gesamtkunstwerk gestaltete – zumal Kustodin Sabine Walter uns gern auf Gedankenreise durchs letzte irdische Refugium des Philosophen führt.

Der Star-Philosoph als „sich dem Untergang zuneigender Stern“

Selbst Friedrich Nietzsche (1844– 1900) hätte womöglich Verständnis. Als er am 20. Juli 1897 in einem gemieteten Salonwagen von Naumburg her Weimar erreicht, siecht er dem Tode entgegen. Harry Graf Kessler, ein paar Wochen später im Haus in der heutigen Humboldtstraße zu Gast, schildert den Star-Philosophen als „halb erloschenen, tragisch sich dem Untergange zuneigenden Stern“, und sein Jenaer Arzt, Otto Binswanger, bescheinigt ihm sachlich eine „Paralysis progressiva“ als letzte Etappe einer Syphilis-Infektion. Zwei Schlaganfälle ereilten ihn überdies.

Blick in das Nietzsche-Archiv in Weimar Blick in das Nietzsche-Archiv in Weimar Der Eingangsbereich vom Nietzsche-Archiv von außen. Foto: Thomas Müller, @ Klassik Stiftung Weimar/VG Bild-Kunst, Bonn 2020 / Nietzsche-Archiv Weimar

Blick in das Nietzsche-Archiv in Weimar Eine Detail-Ansicht von der Eingangstür zum Nietzsche-Archiv. Foto: Thomas Müller, @ Klassik Stiftung Weimar/VG Bild-Kunst, Bonn 2020 / Nietzsche-Archiv Weimar

Blick in das Nietzsche-Archiv in Weimar Der Wind-Fang am Eingangsbereich zum Nietzsche-Archiv. Foto: Thomas Müller, @ Klassik Stiftung Weimar/VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Blick in das Nietzsche-Archiv in Weimar Der Eingangsbereich des Nietzsche-Archivs von Innen. Foto: Thomas Müller, @ Klassik Stiftung Weimar/VG Bild-Kunst, Bonn 2020



Blick in das Nietzsche-Archiv in Weimar Blick in den Bibliotheksraum des Nietzsche-Archivs. Foto: Thomas Müller, @ Klassik Stiftung Weimar/VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Blick in das Nietzsche-Archiv in Weimar Eine Detailansicht aus der Bibliothek des Nietzsche-Archivs. Foto: Thomas Müller, @ Klassik Stiftung Weimar/VG Bild-Kunst, Bonn 2020 / Nietzsche-Archiv Weimar

Blick in das Nietzsche-Archiv in Weimar Blick auf die Max-Klinger-Büste am Ende der Bibliothek im Nietzsche-Archiv. Foto: Thomas Müller, @ Klassik Stiftung Weimar/VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Blick in das Nietzsche-Archiv in Weimar Blick in das Arbeitszimmer der Archivare. Foto: Thomas Müller, @ Klassik Stiftung Weimar/VG Bild-Kunst, Bonn 2020



Blick in das Nietzsche-Archiv in Weimar Die ehemalige Süd-Veranda im Nietzsche-Archiv. Foto: Thomas Müller, @ Klassik Stiftung Weimar/VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Blick in das Nietzsche-Archiv in Weimar Blick in einen der Ausstellungsräume vom Nietzsche-Archiv. Foto: Thomas Müller, @ Klassik Stiftung Weimar/VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Blick in das Nietzsche-Archiv in Weimar Ein weiterer Ausstellungsraum. Foto: Thomas Müller, @ Klassik Stiftung Weimar/VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Blick in das Nietzsche-Archiv in Weimar Detailansicht der Ausstellung Schreibkugel. Foto: Thomas Müller, @ Klassik Stiftung Weimar/VG Bild-Kunst, Bonn 2020



Dass er auf Betreiben seiner Schwester Elisabeth Förster noch nach Weimar geschafft wird, hat einerseits eine Ursache im Tod seiner ihn in Naumburg pflegenden Mutter; andererseits wollte Förster sicher auch ihrem Bruder den Klassiker-Nimbus der großen Kleinstadt zusichern. So stößt ein Besuch auf „Silberblick“ in ein Zentrum des „Neuen Weimar“ um 1900; denn für die Innenarchitektur des Hauses zeichnete in den 1890er-Jahren Henry van de Velde verantwortlich.

Das Gittertor und die Eingangstür des Hauses sehen nach der Restaurierung wie damals aus – „wie neu“, sagt die Kustodin, „wirklich wieder im Zustand von 1902“. Wir drücken im Geiste den zweifarbigen Türgriff und betreten das Vestibül. Gedämpftes Licht umfängt uns. Der nur 30 Jahre alte Läufer und Linoleumfußboden wurden ersetzt. Man habe nach bestem Wissen versucht, deren historische Farbigkeit nachzuempfinden, so Walter; aber die einzigen Bilddokumente sind natürlich schwarz-weiß.

Ziel der Restauratoren war es, das abgerundete, in sich abgeschlossene Gesamtkunstwerk Van de Veldes anno 1891 zu rekonstruieren. Außer im Speisezimmer, für dessen Einrichtung schon damals das Geld nicht gereicht habe. Daher beherbergt es heute die Dauerausstellung. Sie reflektiert unter dem Titel „Kampf um Nietzsche“ die zu Lebzeiten einsetzende Verklärung des Philosophen und das zähe Ringen um die Deutungshoheit; Nietzsche-Kult will man indes nicht mehr betreiben.

Modenhafte Barttasse, hochmoderne Schreibmaschine

So zählt seine authentische Barttasse zu den herausragenden Exponaten – nicht als Fetisch, sondern um zu zeigen, dass selbst er Moden aufsaß. Oder der berühmte Kugelschreibkopf, der, aus Dänemark importiert, zwar mechanisch sehr anfällig und häufig kaputt war, den fortschrittsversessenen Denker dennoch faszinierte. Eine überlieferte Lorgnette seiner Schwester veranschaulicht deren schon damals altfräuleinhaften Geschmack.

Zurück ins Vestibül. Den Rhythmus des Raumes prägen die Schirmhalter, deren drei im Original und die übrigen als Nachbildungen die Ästhetik dominieren. Nietzsches Denken ins Sichtbare zu übertragen, lag demnach Henry van de Velde im Sinn. Walter verweist etwa auf die monumentalen Vasen im Haus, die sich für Blumen nicht gerade eignen. Durchs Speisezimmer erreichen wir die Bibliothek und das Arbeitszimmer für Archivare, wo schon der Nachlass zu Lebzeiten Nietzsches zur Verfügung stand. Besucher dürfen auf einer der beiden verglasten Veranden Muße finden und schmökern – und sei’s in einem modernistischen Nietzsche-Comic.

Aber so sehr wir das innere Auge bemühen, entfaltet die Beschreibung von Kunst bestenfalls die Sinnlichkeit eines erzählten Mittagessens und macht keineswegs satt. Das dialektische, erhabene Raumerlebnis dank Van de Veldeschen Genies stellt sich allein vor Ort ein. So bleibt uns nichts, als vorerst Geduld zu bewahren.

Als Vorgeschmack auf das nahe Sesam-öffne-dich kündigt die Klassik-Stiftung einen virtuellen Rundgang im Internet an – nebst einem digitalen Gästebuch (bis 1935) und interaktiven Spiel.

www.klassik-stiftung.de