„Persischstunden“: Der rettende falsche Zungenschlag

Weimar/Jena/Gera. Der Film nach einer Vorlage von Wolfgang Kohlhaase erzählt eine kurios-perverse KZ-Geschichte. Donnerstag läuft er in Gera, Weimar und Jena an.

Der Lkw biegt auf eine Waldlichtung ein, drei SS-Männer befehligen die Häftlinge von der Ladefläche, Schüsse gellen – ein Erschießungskommando. Nur ein Delinquent überlebt, denn er beteuert inständig, kein Jude zu sein. „Ich bin Perser“, fleht Gilles in Todesangst. Und hat Glück: Ein Perser wird zufällig gerade gebraucht. Seine latente Todesangst wird die Zuschauer in dem Film „Persischstunden“ die folgenden 120 Minuten begleiten, das Glück kommt erst ganz am Ende. Heute läuft der durchaus sehenswerte Streifen von Vadim Perelman in unseren Kinos an – auch in Jena, Weimar und Gera.