Polizeimusikkorps lockt 600 Zuhörer in Eisenacher Georgenkirche

Mehr als 600 Gäste lockte das Polizeimusikkorps Thüringen unter Leitung von David Preil zum Vorweihnachtskonzert des Rotary-Clubs Eisenach und der Kirchgemeinde Eisenach am Donnerstagabend in die Georgenkirche. Die Erlöse der inzwischen seit fast zwei Jahrzehnten bestehenden Konzerttradition, für die diesmal Thüringens Innenminister die Schirmherrschaft übernahm, kommen wieder dem Hospizverein Eisenach zugute. Im Vorjahr kamen mehr als 2000 Euro zusammen; diesen Betrag wollen die Rotarier auch in diesem Jahr wieder erreichen. In Bachs Taufkirche gelangte der Eingangschor seines Weihnachtsoratoriums zu Gehör. Das Polizeimusikkorps stellte außerdem einen bunten Reigen aus Liedern zum Advent zusammen.