Thüringen ehrt den Köstritzer Komponisten Heinrich Schütz

Erfurt/Schmalkalden. Das Jahr 2022 ist dem Tonschöpfer gewidmet. (Fast) alles steht auf einer eigenen Internetseite.

Mit dem Schütz-Jahr 2022 ehrt Thüringen den wahrscheinlich bedeutendsten Komponisten des deutschen Frühbarocks, den 1585 in Bad Köstritz geborenen Heinrich Schütz. Anlass ist sein 350. Todestag. „Schütz gehört zu jenen wichtigen Kulturvermittlern, die beim damals in Europa üblichen Kulturtransfer die neueste und modernste Musik in Italien kennenlernen durften und diese über die Alpen nach Norden brachten“, teilt der Landeskulturrat mit. Er hat mit Unterstützung der Thüringer Staatskanzlei für dieses Jubiläumsjahr eine eigene Webseite mit allen Veranstaltungen erstellt. So bietet die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland die Wochenpsalmen in Gestalt des Becker-Psalters zum Download für Chöre und Ins­trumentalensembles samt kurzer zeitgenössischer Leitvers-Vertonungen dreier Thüringer Komponisten.

Für den Landesmusikrat bildet ein gemeinsames Projekt der Landesjugendchöre Thüringens, Sachsens, Sachsen-Anhalts und Hessens den Höhepunkt. Das zugehörige Konzert samt Uraufführung ist für den 31. Oktober 2022 in Schmalkalden geplant.

www.schuetz-thueringen.de