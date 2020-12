Thüringerin wird als erste Deutsche Kulturbeauftragte in Frankreichs Diensten

Das hat es in der langen Geschichte der französischen Kulturbeauftragten in Deutschland noch nicht gegeben: Erstmals wird eine Deutsche in Diensten des französischen Außenministeriums diese Aufgabe übernehmen. Wie außergewöhnlich dies ist, wird klar, wenn Franka Günther verrät, dass es weltweit nur fünf Nicht-Franzosen in solchen Ämtern tätig sind. Amtsantritt ist für die Weimarerin am heutigen 1. Dezember. Weit hat sie es nicht an ihren neuen Arbeitsplatz: Ihr Schreibtisch steht in Erfurt in einer Nebenstelle der Staatskanzlei unweit des Angers.

Netzwerken als Solistin im Auftrag des Pariser Außenministeriums

Günther ist – wie üblich – zunächst auf zwei Jahre zeitlich befristet angestellt, mit einer Option auf weitere zwei Jahre. Die Weimarerin ist in ihrer Position Solistin, entscheidend sind Ideenreichtum und Netzwerken. Fortgeführt wird der Salon Stéphane Hessel: Dessen Witwe Christiane teilte Günther mit, wie gut es sei, „dass diese Initiative des internationalen Austausches“ fortgeführt werde. Sie stehe „jederzeit für alles Mögliche in diesem Zusammenhang zur Verfügung, sofern es nicht mit einer Reise verbunden“ sei. Reisen traue sie sich altershalber nicht mehr zu.

Franka Günther will mit einem Atelierprogramm französische Künstler nach Thüringen holen. Thüringer Künstler sollen nach Frankreich reisen. Das ACC in Weimar habe damit „gute Erfahrung“: „Vielleicht ergeben sich Anknüpfungspunkte“, hofft Günther. Thüringen pflegt gute partnerschaftliche Beziehungen zur Region Hauts-de-France: Nach den ersten Kontakten zwischen Museumsverbänden beider Regionen in Frankreich, würde Günther gern den Gegenbesuch initiieren und damit helfen, Kontakte zwischen Museen zu verstetigen. Anknüpfungspunkte gebe es etliche: Das Museum über den Ersten Weltkrieg in Péronne habe eine Sammlung von Werken des Geraers Otto Dix. Lille ist 2020 „Hauptstadt des Design“ und habe mit der „Villa Cavrois einen grandiosen, kürzlich restaurierten Bau aus den 1930er-Jahren, der sich am Bauhaus inspiriert hatte“. Und es soll auch kulinarisch werden: Zum französischen Brauchtum, das die Kulturbeauftragte in Thüringen bekannter machen will, zählen beispielsweise Galette des Rois, also Königskuchen, am 6. Januar jeden Jahres oder der Beaujolais Nouveau am 2. Donnerstag im November.

Beim Namen Günther merken manche, die sich für Stadtgeschichte interessieren, auf: Günthers Mutter Gitta hat lange Jahre das Weimarer Stadtarchiv geleitet und die Chronik Weimars verfasst. Die Tochter hat sich in den vergangenen Jahren ebenfalls sehr der Historie und ihrer Bedeutung für die Gegenwart verschrieben: als Managerin des Rendez-vous mit der Geschichte seit 2009; ein Projekt, das Weimar aus der französischen Partnerstadt Blois adaptiert hatte. Günthers Nachfolgerin beim Rendez-vous wird die Historikerin und Thüringen-Rückkehrerin Nora Hilgert, die diesem Geschichtsfestival von Anfang an über den Beirat verbunden ist.

Erst bei Jugendtourist und dann beim Centre Culturel beschäftigt

Franka Günther ist Jahrgang 1964. Nach dem Abitur in Weimar ging sie nach Leipzig, studierte Spanisch sowie Französisch und wurde Dolmetscherin und Übersetzerin. Sie begann ihren Berufsweg bei Jugendtourist – und damit in Diensten der FDJ. Ihre Aufgabe von 1986 an: die Begleitung vor allem französischsprachiger Jugendgruppen bei ihrem Aufenthalt in der DDR. Günther lebte in Ost-Berlin und nutzte rege die Angebote des Centre Culturel, etwa um Vorträge anzuhören oder Filme zu sehen. Das deutsch-französische Kulturzentrum war 1984 Unter den Linden 37 eröffnet worden. Diese Einrichtung war das Ergebnis der französischen Forderungen nach einem Kulturabkommen mit der DDR 1980. Seit 1983 gab es bereits ein DDR-Kulturzentrum in Paris.

Günther fing im Frühjahr 1990 als rechte Hand des Direktors im Centre Culturel an und verließ dann Berlin mit einem Stipendium im Herbst 1991 Richtung Paris, wo sie bis 1996 lebte. Noch in Frankreich begann ihre Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Buchenwald, sie recherchierte im Kreis des französischen Überlebenden und hatte dabei vor allem auch die Frauen im Lager im Blick. Die Nähe zu diesem Thema hat mit dem zweiten Mann der Großmutter zu tun: Er war Buchenwald-Überlebender.

Nach dem Kulturstadtjahr bei Nike Wagners Kunstfest aktiv

Es schloss sich bis im Jahr 2000 ihre Arbeit bei der Kulturstadt GmbH an – und in Günthers Zuständigkeit im Kulturstadtjahr 1999 fiel auch das doppelte Goethegartenhaus. Danach betreute sie die Landesausstellung und war von 2003 bis 2013 bei der Kunstfestchefin Nike Wagner beschäftigt. Zugleich übersetzte sie Bücher, wobei „Der Tod ist überall“ von Bertrand Herz zu ihren bekanntesten Übersetzungen in neuerer Zeit gehören dürfte. Schon in den 1990ern übertrug Günther das erste Buch von Ute Lemper ins Französische.

2019 hat Franka Günther am Tag des Ehrenamts die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland aus den Händen des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier erhalten. Mit dem prächtigen Kreuz der Ehrenlegion wurde sie bereits zuvor ausgezeichnet.

Nun tritt Franka Günther „in die großen Spuren, die Marc Sagnol“ als ihr Vorgänger hinterlassen hat. Sie setzt auf das, was früher als Antrittsbesuch zum guten Ton gehörte: Sie will sich überall dort vorstellen, wo sie Möglichkeiten für eine kulturelle Brücke Richtung Frankreich sieht. Am liebsten ist der studierten Dolmetscherin und Übersetzerin noch immer ihre erste Berufsbezeichnung: Sprachmittlerin. Denn das Vermitteln zwischen Menschen unterschiedlicher Sprachen und Kulturen sie ihre „liebste Aufgabe“, sagt sie. Von heute an darf die Weimarerin diese Kulturarbeit im Auftrag des französischen Außenministeriums für die Thüringer von Erfurt aus erfüllen.