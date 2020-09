Erfurt. Mit neuem Konzept starten die Kirchenkonzerte in Erfurt ab dem 19. September. Organisatoren reagieren auf Pandemie.

Trotz Corona: Kirchenmusiktage in Erfurt finden statt

„Unter diesen Bedingungen war die Planung gar nicht so einfach“, so einer der Organisatoren Kantor Dietrich Ehrenwerth. Durch die Corona-Pandemie hatten die Veranstalter Silvius von Kessel, Dietrich Ehrenwerth und Matthias Dreißig auf die neuen Umstände reagieren und ein neues Konzept für die ökumenischen Kirchenmusiktage erstellen müssen – mit Erfolg. Die Konzerte finden ab dem 19. September in der Augustinerkirche, der Predigerkirche und im Dom statt.