Vortrag über den Malik-Verlag

Zu einem weiteren Online-Vortrag in ihrer Reihe „Kunst, Spektakel & Revolution“ lädt am Donnerstag, 28. Mai, 20 Uhr, die ACC-Galerie ein. Steffen Hendel, Mitarbeiter im Germanistischen Institut der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, zeichnet das politische Vorhaben des Malik-Verlags an dessen literarischem Programm und an den gestalterischen Innovationen nach. George Grosz und die Geschwister Wieland Herzfelde und John Heartfield hatten Malik zum erfolgreichsten linken Verlag der Weimarer Republik gemacht. Aufgrund der Corona-Pandemie wird dieser Vortrag wieder als kostenloser Videostream stattfinden.

www.acc-weimar.de