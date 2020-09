Ein Digitales Landesmuseum hat der Museumsverband Thüringen am Mittwoch im Internet freigeschaltet. Es zeigt und beschreibt 100 Objekte aus 100 Thüringer Museen.

Warten auf Landesmuseum in Erfurt – Verband startet halbherzige Online-Offensive

Das geplante Landesmuseum auf dem Erfurter Petersberg wird angesichts zusehends knapper Kassenlagen wohl noch länger auf sich warten lassen. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) verortete das Projekt am Mittwoch „eher in der Abteilung Traum als in der Abteilung Haushalt“. Quasi als Trostpflaster gab Ramelow bei einer Veranstaltung des Museumsverbandes den Kick-Off für ein Digitales Landesmuseum im Internet. Der Verband hält sich viel auf diese Initiative zugute. Zugleich sorgt sein Präsidium sich um die Zukunft der kleinen Häuser und brachte die Idee, eine „Stiftung für Residenzkultur“ zu gründen, ins Spiel.