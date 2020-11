Lage in der Corona-Krise: Kultur fordert mehr Differenzierung

„Die Kultur einer Stadt besteht aus sehr, sehr vielen Segmenten“, erklärt Hasko Weber in einer Videobotschaft ans Publikum des Deutschen Nationaltheaters. „Und ich möchte hier ganz deutlich sagen, dass wir uns mit allen gemeinsam solidarisch in diesen Regelungen der Zurückhaltung wiederfinden.“ Der Weimarer Intendant spricht vom großen Heer soloselbstständiger, freischaffender Künstler und Kulturarbeiter ebenso wie von Gastronomie oder Sportvereinen. So weit, Freizeitparks, Spielhallen, Fitnessstudios, Bordelle namentlich zu erwähnen, geht Weber freilich nicht. Doch da er ja seine „herzlichsten Grüße an alle, die auch zurückstecken müssen“, richtete, dürfen sie sich doch irgendwie mitgemeint fühlen. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Kritik am Grabenkampf zwischen Hochkultur und Unterhaltung Jedenfalls ragt diese Solidaritätsadresse, die zu Zusammenhalt aufruft, einigermaßen aus der Empörungswelle des Kulturbetriebs heraus. Noch mehr aufhorchen ließ nur Amelie Deuflhard, Intendantin auf Kampnagel in Hamburg. „Ich finde natürlich auch, dass Theater superwichtige Orte sind“, sagte sie dem Deutschlandfunk, „aber vielleicht sollten wir mal ein bisschen zurücktreten und uns nicht so hyperüberschätzen.“ Und in der Wochenzeitung „Der Freitag“ kritisierte sie den Grabenkampf zwischen Hochkultur und Unterhaltung als „absolut kontraproduktiv und sogar gefährlich“. Bekanntlich verfügt der jüngste Bund-Länder-Beschluss zur Corona-Pandemie für November, „Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind“, zu schließen. Er führt dabei, wenn nicht in einem Atemzug, so doch in einer Reihe „unter anderem Theater, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen, Bordelle, Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen“ auf. Und dann heißt es noch: „Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt.“ Kultur sei „mehr als Freizeitgestaltung“ Wie sinnvoll diese Maßnahmen sind, darüber lässt sich streiten. Nicht nur Hasko Weber findet, aller Sorgen zum Trotz, dass solche „Regelungen einer Vernunft geschuldet“ sind. Andere meinen, angesichts penibel eingehaltener Hygiene- und Abstandsregeln sei man unter Umständen in Theatern, Konzertsälen oder Kinos sogar sicherer als zu Hause. Kann gut sein. Zugleich aber formuliert die „Kultur“ gerade mal wieder eine ganz eigene Abstandsregel und stellt sich dafür auf den hohen Sockel. Sie sei „mehr als Freizeitgestaltung“, protestiert etwa Ulrich Khuon, Intendant des Deutschen Theaters Berlin und demnächst scheidender Präsident des Bühnenvereins. Theater gehören für ihn eher in die Nähe von Schulen und Universitäten als in die von Fitnessstudios, erklärte er der „Berliner Zeitung“. Nun ja, ein Fitnessstudio kann ja auch ein Ort der Bildung sein, mindestens einer der Body-Bildung. Doch scheint Khuon auf Schiller abzuheben, der die Schaubühne als moralische Anstalt und Schule praktischer Weisheit beschrieb. Aber das wollen wir doch lieber mal als Metapher verstanden wissen. Denn wer sucht in Theatern, Konzerten, Museen schon nach Katheder oder Kanzel? Menschen suchen dort: ja, Unterhaltung. Ein unterschätztes und oft verachtetes Wort, das aber mehr als Zerstreuung und Zeitvertreib bedeutet. „Wir unterhalten“, hat uns jetzt, in einem Gastbeitrag für „Die Zeit“, ausgerechnet einer wie Herbert Grönemeyer ins Stammbuch geschrieben, „aber wie das Verb beinhaltet, wir halten von unten. Kultur stützt die Menschen…“ Grenzen sind sehr fließend Womit sich der populäre Musiker also der Kultur zurechnet, und zwar zu Recht, zumal es hier sogar um Kunst gehen könnte. Kultur stützt die Menschen. Und zwar in deren Freizeit. Wann denn sonst? Auch das zweite Buch unserer Zeitung scheint täglich einen Unterschied zu machen, da es über „Kultur & Freizeit“ berichtet, betont damit aber zugleich eine Zusammengehörigkeit. Die Grenzen sind jedenfalls sehr fließend. „Wer Kultur mit Unterhaltung und Zerstreuung gleichsetzt, zerstört jene Fundamente, auf die demokratische offene Gesellschaften gegründet sind“, erklärte jüngst Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda. Da droht mal wieder der Untergang des Abendlandes, das im Übrigen aber, jenseits deutscher Grenzen, zwischen E und U gar nicht so streng zu trennen mag. Und selbst Schiller unterschied, in seiner moralischen Anstalt sozusagen, lieber zwischen E und H: „Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.“ Der aktuelle Furor mancher Kulturakteure, die sich sonst angeblich ständig bemühen, Schwellenängste ihren Einrichtungen gegenüber abzubauen, erinnert indes ein bisschen an Franz Josef Degenhardt. Der sang einst so schön spöttisch: „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder.“ Dabei tut die Kunst doch genau das. Sie spielt und singt sogar mit Bordellen, von „La Traviata“ bis zur „Dreigroschenoper“, von Toulouse-Lautrec bis Otto Dix. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Das könnte Sie auch interessieren: Lockdown trifft Kulturbranche - Christina Rommel zeigt sich wütend und kämpferisch

Kulturszene - „Geht um Existenz der Menschen“

Clueso über Kulturszene: „Hier werden Existenzen plattgemacht“