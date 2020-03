In Thüringen bleiben die Schulen und Kindergärten ab Dienstag geschlossen (Symbolfoto).

Alle Schulen und Kindergärten schließen in Thüringen wegen des Coronavirus

Angesichts der steigenden Zahl an Infektionen mit dem Coronavirus hat Thüringen die Schließung von Schulen und Kitas ab Dienstag beschlossen. Das teilte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Freitag mit.

Die Regelung gelte zunächst bis zum Ende der Osterferien. Zuvor hatten sich wegen der Infektionsgefahr bereits mehrere Bundesländer zu Schulschließungen entschieden.

Unmittelbar vor der Entscheidung in Thüringen hatten mehrere Fraktionen im Landtag den Schritt zur landesweiten Schließung von Schulen gefordert. Die Ärztin und SPD-Gesundheitsexpertin Cornelia Klisch hatte als Vorsorgemaßnahme gegen die weitere schnelle Ausbreitung des Coronavirus für verfrühte Osterferien plädiert. In Thüringen sind in diesem Jahr regulär vom 6. bis 18. April Osterferien

Minister Holter hatte noch am Donnerstag am weitgehend regulären Betrieb der Schulen festgehalten und mitteilen lassen, dass auch alle Abschlussprüfungen wie vorgesehen vorbereitet und durchgeführt werden sollen.

In Thüringen wurden bis Freitagmittag mehr als 20 Fälle von mit dem Coronavirus infizierten Menschen bestätigt.

