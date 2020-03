Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Agentur für Arbeit orientiert auf lokale Dienste

Die Agentur für Arbeit hat darum gebeten, verstärkt die lokalen Hotlines und Online-Dienste zu nutzen. Die zentralen Servicerufnummer sei aktuell überlastet. Weil aber zugleich die persönliche Kontakte reduziert werden, sei es wichtig Telefon und Internet zu nutzen.

Die Arbeitsagenturen und Jobcenter in Mittelthüringen konzentrieren sich nach eigenen Angaben auf die Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen. Persönliche Vorsprachen seien in den meisten Fällen nicht nötig. Eine Arbeitslosmeldung könne auch telefonisch erfolgen. Anträge können laut Agentur formlos im Hausbriefkasten der Dienststelle eingeworfen werden. Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfolgen. Die Termine müssen nicht abgesagt werden. Anträge können formlos per Mail oder über die eServices (www.arbeitsagentur.de/eServices) gestellt oder im Hausbriefkasten eingeworfen werden.

Die Agentur hat darum gebeten, Anliegen telefonisch zu klären – auch Arbeitslosmeldungen und Anträge auf ALG II. Die Arbeitsagenturen in Mittelthüringen sind über diese Hotlines erreichbar:

Agentur Apolda 03644 531 190 Mo, Di, Do 8-12 Uhr,

Agentur Weimar 03643 451 1090, Mo-Fr 8-12 Uhr sowie Do 14-18 Uhr.

E-Mail für alle: Erfurt@arbeitsagentur.de

Die Jobcenter sind über die Hotlines:

Jobcenter Weimar Tel. 03643 451 2970, Fax 03643 451 2774, E-Mail: Jobcenter-Weimar@jobcenter-ge.de

Jobcenter Weimarer Land, Standort Apolda Tel. 03644 531 242, Fax 03644 531 150, Standort Weimar, Tel. 03643 451 2940, Fax 03643 451 2411, E-Mail: jobcenter-weimarer-land@jobcenter-ge.de

erreichbar. „Wenn jetzt Termine entfallen oder persönlicher Kontakt nicht möglich ist, entstehen für unsere Kundinnen und Kunden keine finanziellen Nachteile“, so die Agentur. Die Bearbeitung erfolge unbürokratisch und flexibel, so dass die Versorgung aller Menschen, die auf die Geldleistungen von Arbeitsagentur und Jobcenter angewiesen sind, sichergestellt sei. Das gelte auch für die Auszahlung von Kindergeld und Kinderzuschlag. Die Arbeitsfähigkeit sei sichergestellt. Die sichere Auszahlung von Geldleistungen habe oberste Priorität.

Kunden sollten die Online-Dienste nutzen. Mit den eServices auf https://www.arbeitsagentur.de/eservices können sich Jobsuchende online arbeitsuchend melden, einen Antrag auf Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld oder Berufsausbildungsbeihilfe stellen oder Veränderungen wie Nebentätigkeiten, Erkrankung, Adressänderung u. a. mitteilen. Firmen können freie Stellen melden und Arbeitgeberbescheinigungen elektronisch übermitteln.