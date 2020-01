Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eichsfelder Schüler reisen nach England

Der Deutsch-Britische Schüleraustausch fährt alljährlich in den Sommerferien mit Schülern aus dem Landkreis Eichsfeld nach England. Dies teilt Siegfried Lorenz, Leiter des Auslandsprogramms, mit. Bei der Sommerfahrt 2020 können so auch wieder Jungen und Mädchen aus dem Landkreis im Alter von elf bis 19 Jahren dabei sein. Die Schülergruppe fährt laut Lorenz mit dem Reisebus bis Calais und dann weiter mit dem Schiff: Nach zwei Stunden auf See wird die Reisegruppe von den berühmten Kreidefelsen „White Cliffs of Dover“ in England begrüßt. In Dover warten bereits die englischen Gastfamilien, mit denen die Teilnehmer dann zwei Wochen lang zusammenleben werden.

Zum Programm gehört der Besuch einer Sprachschule. „Täglich einige Stunden auf einer englischen Schulbank sollen dazu beitragen, dass die Reise auch einen sprachlichen Erfolg bringt. Doch es gibt auch viel Gelegenheit für Erholung am herrlichen Strand und Spaß beim Baden, Sport und einem vielseitigen Freizeitprogramm“, macht Siegfried Lorenz neugierig auf die Fahrt. Einen Ausflug nach London mit Fahrt auf der Themse werde es auch geben.

Ausführliche Informationen gibt es in einem kleinen Info-Heft, das unverbindlich per E-Mail beim Deutsch-Britischen Schüleraustausch unter mail@englandaustausch.com bestellt werden kann.