Erfurt Ein Konzept soll bis Jahresende festlegen, wie mehr Studenten nach Erfurt geholt und in der Stadt gehalten werden können.

Erfurt will Hochschulen besser ins Stadtleben integrieren

Die Universität und die Fachhochschule Erfurt sollen stärker ins städtische Leben integriert werden. Mit diesem Ziel hat der Stadtrat ein Hochschulstandort-Entwicklungskonzept beauftragt, das Ende des Jahres vorliegen soll.

Mag der Name auch sperrig sein, geht es doch um ganz konkrete Dinge. Mögliche Strategien beinhalten die verstärkte Anwerbung von neuen Studierenden, bessere Wohnbedingungen und Arbeitsplatz-Perspektiven oder neue Freizeit- und Austauschmöglichkeiten.

Studenten-Blick auf Infrastruktur

Auch die städtische Infrastruktur, etwa das Radwegenetz, soll aus der Perspektive der Studierenden betrachtet werden. Was an den Hochschulen erforscht und erschaffen wird, soll besser in der Stadt bekannt gemacht werden, etwa durch Veranstaltungen.

Mit dem Beschluss hat der Stadtrat zunächst den Weg aufgezeichnet. So sollen bis zur Jahresmitte vorliegende Konzepte der beiden Hochschulen ausgewertet, Ziele definiert und Partner gewonnen werden. In der zweiten Jahreshälfte werden dann unter möglichst großer Beteiligung konkrete Maßnahmen bestimmt.

Dabei spielt auch die Finanzierung eine Rolle. Doch sieht der Beschluss vor, die Kosten möglicher Maßnahmen mit den negativen Auswirkungen zu vergleichen, die eine gebremste Entwicklung der Hochschulen auf die Stadt haben könnte. Für die Umsetzung der Maßnahmen sollen Fördermöglichkeiten gefunden werden.

Anregung von Grünen-Stadtrat Robeck

Angestoßen wurde das Konzept vom Grünen-Stadtrat Jasper Robeck. Seine Fraktion erarbeitete dann gemeinsam mit CDU, SPD, Linke, Mehrwertstadt und Freien Wählern / Piraten die Endfassung. Die FDP ergänzte noch die Anregung, die Erfurter Wirtschaft von Anfang an mit ins Boot zu holen.

„Universität und Stadt fremdeln“, sagte vor der Beschlussfassung die Grüne-Fraktionsvorsitzende Astrid Rothe-Beinlich. „Künftig soll Erfurt nicht nur als Buga-Stadt, sondern auch als Hochschul-Stadt von sich reden machen.“ Dazu trage der „gute, runde und breit gestreute Antrag“ bei.

Auch CDU-Fraktionschef Michael Hose nannte das Verhältnis zwischen der Stadt und ihren Hochschulen ein „Nebeneinanderher, das sehr schade ist“. Der Beschluss sei der „Beginn eines großartigen Prozesses, der die Stadt nachhaltig nach vorne bringt“.