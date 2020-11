Experten-Chat mit Agentur Nordhausen zu Lehramtsstudium

Kyffhäuserkreis. Die Agentur für Arbeit unterbreitet am 25. November ein Angebot.

Einen Experten-Chat zum Lehramtsstudium bietet die Agentur für Arbeit Nordhausen am Mittwoch, 25. November, an. Wie läuft das Studium ab? Welche Inhalte werden unterrichtet und was sollten Interessierte dafür neben Fingerspitzengefühl und Stressresistenz noch mitbringen? Diese und viele weitere Fragen beantworten Experten von 16 bis 17.30 Uhr auf dem Portal abi.de.

Interessierte loggen sich ab 16 Uhr ein unter: chat.abi.de und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum Termin keine Zeit hat, kann seine Fragen auch vorab per Mail an: abi-redaktion@meramo.de schicken und die Antworten im Chatprotokoll nachlesen, das auf dem Portal veröffentlicht wird.