Feierliche Zeugnisübergabe in Sondershausen

In das Staatliche Regionale Förderzentrum in Sondershausen wurden am Freitag Eltern und Lehrer zur feierlichen Zeugnisübergabe der Abschlussklasse eingeladen. Die Absolventen der zehnten Klasse – Marigona, Annabell, Dennis, Sascha, Robin, Tim, Justin und Nico (von links) – bekamen hier ihre Abschlusszeugnisse, begleitet von den besten Wünschen für die Zukunft, überreicht. Für die jungen Leute stehen in Kürze eine Ausbildung, der Realschulabschluss oder ein berufsvorbereitendes Jahr auf dem Programm.