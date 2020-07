Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im Projekt „Ebeleben vernetzt“ erstellen Azubis kostenlos Webseiten

Zehn Einrichtungen, Vereine oder Unternehmen in Ebeleben können kostenfrei einen modernen Internetauftritt erhalten. Das Kooperationsprojekt „Ebeleben vernetzt" zwischen der Stadt und dem Förderverein für regionale Entwicklung macht es möglich.

Der Förderverein bietet den Service im Rahmen von Azubi-Projekten an. Auszubildende aus den Bereichen Büromanagement, Mediengestaltung und Programmierung können auf diese Weise praxisbezogen an Webseiten arbeiten und erste Berufserfahrungen sammeln, heißt es in der Pressemitteilung. „Natürlich stehen den Auszubildenden immer erfahrene Betreuer zur Seite. Die hohe Qualität jeder Webseite muss sichergestellt sein“, betont Projektkoordinatorin Melissa Caspary.

Die Stadtverwaltung Ebeleben arbeitet seit einiger Zeit mit dem Förderverein zusammen. Gemeinsam entwickelte man die aktuelle Webseite: www.ebeleben-stadt.de. Für das neue Förderprogramm „Ebeleben vernetzt“ werden der Stadt in den kommenden Monaten zehn Projektplätze reserviert.

Ebelebener Kindergärten, Schulen, Feuerwehren, Vereine, Unternehmen und andere Institutionen haben die Möglichkeit, sich eine neue Webseite nach eigenen Vorstellungen erstellen oder einen bereits bestehenden Internetauftritt überarbeiten lassen. Vom Design bis zur Programmierung, inklusive eines Projektteams, mit welchem die Projektpartner ihre neue Webseite planen, ist alles kostenfrei. Lediglich die Speicherplatzkosten sind selbst zu tragen. Die Internetseiten können nach der Fertigstellung von den Projektpartnern selbst jederzeit aktualisiert werden. sik

Interessenten können sich telefonisch unter: 0331/550 47 471 oder mit dem Anmeldeformular unter: www.azubi-projekte.de um einen Förderplatz bewerben.