Die Agentur für Arbeit in Gotha an der Schönen Aussicht bietet Beratungen für verschiedene Studiengänge an.

Jetzt bewerben fürs Wintersemester

Am 1. Juli startet die Bewerbungsphase für das Wintersemester, vor allem für Studiengänge wie Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie und Tiermedizin. Zeit für Abiturienten aus dem Landkreis Gotha, sich einen Studienplatz zu sichern.

„Alle studierwilligen Abiturienten, die noch immer keine Studienwahlentscheidung getroffen haben, sollten sich jetzt beeilen. In diesem Fall empfehle ich ein Beratungsgespräch mit unseren Studienberatern“, sagt Ina Benad, Leiterin der Agentur für Arbeit in Gotha. Studienberater geben Tipps zu den Studiengängen. Am schnellsten funktioniert das per Telefon über die Sonderrufnummer für Jugendliche unter: (03621) 421400.

Ein Gespräch kann auch unter der kostenfreien Rufnummer (0800) 4555500 oder per Mail an: Gotha.Berufsberatung@arbeitsagentur.de vereinbart werden.