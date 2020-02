Küllstedter Steinmetz holt sich Stipendium „Restaurator im Handwerk“

Richard Crivellaro hat mit seinen 23 Jahren seinen Meisterbrief als Steinmetz noch nicht ganz in der Tasche, er arbeitet daran. Beruflich hat er in jungen Jahren schon einiges vorzuweisen: Er war Mitglied der deutschen Nationalmannschaft und maß sich in Abu Dhabi bei der Weltmeisterschaft mit der beruflichen Elite aus 77 Ländern. Er holte den Vize-Bundessiegertitel, absolvierte ein Praktikum in einem Steinmetzunternehmen in Pietrasanta in den Carrara-Bergen, die durch ihre weißen Marmorvorkommen bekannt sind. Und der junge Eichsfelder arbeitete an einer großen Marmorskulptur, der er den letzten Schliff verpasste und die dann nach Los Angeles verschifft wurde.

Jetzt kann Richard Crivellaro seinem Lebenslauf einen weiteren Erfolg hinzufügen: Von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz wurde er als einer von zehn Stipendiaten aus ganz Deutschland für die Fortbildung zum „Restaurator im Handwerk“ ausgewählt. Die Stipendien sollen den Handwerkern ermöglichen, Lehrgänge anerkannter denkmalpflegerischer Bildungszentren zu besuchen, um sich dort auf die entsprechenden Prüfungen bei den Handwerkskammern vorzubereiten, teilt die Stiftung mit. Die Unterstützung beträgt 3000 Euro. Dass er unter den Ausgewählten ist, freut den ehrgeizigen jungen Mann.

Subunternehmer für die Bauhütte Naumburg

Nachdem Richard Crivellaro nach der Ausbildung und dem Aufenthalt in Italien zuletzt bei der Bauhütte Quedlinburg gearbeitet und gleichzeitig den väterlichen Betrieb unterstützt hatte, hat er sich im Oktober 2019 selbstständig gemacht und ist nun als Subunternehmer für die Bauhütte Naumburg tätig. Hier kann er das tun, was er schon immer wollte: restaurieren. Das Projekt, an dem gearbeitet wird, ist die imposante, mit elf Bögen versehene Anna-Ebert-Brücke in Magdeburg. „Hier kann ich ganz neue Erfahrungen sammeln“, sagt der Küllstedter, der nicht nur italienische Vorfahren hat, sondern auch aus einer Familie kommt, die das alte Steinmetzhandwerk pflegt. Richard Crivellaros Uropa wurde in Italien geboren und kam einst mit seinem Sohn nach Erfurt. Der Opa, der Steinmetz war, verlegte später im Küllstedter Krankenhaus den Terrazzofußboden, verliebte sich in dem Eichsfelddorf, heiratete und gründete 1934 dort einen Betrieb. Der ist heute im Besitz von Andreas Crivellaro. Und in der Werkstatt des Vaters ist der 23-Jährige quasi groß geworden.

„Für mich stand immer fest, dass ich Steinmetz werde. Die Frage, was ich werden will, konnte ich schon in der siebten Klasse beantworten. Ich wollte nicht zum Gymnasium gehen, sondern einen Regelschulabschluss machen, um dann den Beruf zu erlernen“, erzählt der Eichsfelder, der die Familientradition fortsetzen will. Doch als junger Mann wollte er erst einmal etwas von der Welt sehen. Jetzt ist er dabei, seinen Meister zu machen, denn den benötigt er für die Restauratorenweiterbildung, auf die er sich freut. Und die Stiftung sagt: „Der historische Baubestand in Deutschland ist nicht nur kulturelles Erbe, sondern ein immenses wirtschaftliches Kapital, das zu seiner Pflege und Erhaltung auf hierfür eigens geschulte Handwerker angewiesen ist.“

Altes Wissen darf nicht verloren gehen

Doch die Kompetenz im Umgang mit historischen Materialien und Techniken sowie die Kenntnisse moderner denkmalgeeigneter Methoden würden im modernen Baugeschehen mit seinen rasanten Veränderungen häufig weder in der Ausbildung noch in den Meisterlehrgängen gelehrt. Damit das Wissen nicht verloren geht, können junge qualifizierte Handwerker das Stipendium „Restaurator im Handwerk“ nutzen.

Das Restaurieren ist etwas, das Richard Crivellaro reizt. „Es ist die Handarbeit, und es sind die Herausforderungen, denen man sich immer wieder stellen muss. Da gibt es auch viel Neues. Bei der Restaurierung der Brücke kann ich mein Wissen erweitern“, sagt der Steinmetz, der natürlich auch einen Traum hat. „Einmal bei der Restaurierung eines Domes mitzuarbeiten, das wäre toll. Und wenn es der Kölner Dom ist, wäre das das Größte“, meint der zielstrebige Eichsfelder, der auf dem Weg in Richtung Heimat ist, wo das Familienunternehmen auf ihn wartet. Dort will der Steinmetz in den Betrieb seines Vaters einsteigen und kann sich vorstellen, die eine oder andere Restauration einzubringen.