Präventionsarbeit an Schulen im Landkreis Eichsfeld

In den kommenden Monaten besucht der Berater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Nordhausen die Allgemeinbildenden Schulen im Eichsfeld, so eine entsprechende Mitteilung. Im Gepäck hat Kriminalhauptkommissar Hartmut Speiser Präventionsmaterialien für die Grundschule bis hin zum Gymnasium, die im Rahmen des Lehrplanes genutzt und in den Unterricht eingebunden werden können. Hierzu zählen Broschüren und Videomaterial aus dem Programm der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Es werden Themen wie Gewalt an Schulen, Mobbing, Sucht und Drogen, Fremdenfeindlichkeit, Zivilcourage oder Cybercrime angesprochen.

Die Informationen in den Materialien sind selbsterklärend und sollen die Lehrer bei ihrer Präventionsarbeit unterstützen. Dabei können sie auf die Mitarbeiter Prävention in der örtlichen Polizeidienststelle zurückgreifen, die bei der Vermittlung helfen. Die Polizei hofft auf intensive Nutzung der Materialien, denn der Schulalltag habe einen erheblichen und prägenden Einfluss auf die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. „Prävention muss und sollte hier neben den allgemeinen Lernzielen mit im Fokus stehen“, heißt es von der Polizei. Die Mitarbeiter Prävention der jeweiligen Polizeidienststellen stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Dort sind auch Materialien nachbestellbar.