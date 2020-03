Schulen geschlossen: Notfälle bleiben im Kreis Gotha aus

Am ersten Tag der Schulschließung klingt Clemens Festag, Leiter der Arnoldischule in Gotha, gelassen: „Ich bin heute entspannter als gestern.“ Kein Schüler ist bisher in der Notfallbetreuung. Bis auf wenige Kollegen wurden die Lehrer nach Hause geschickt. Einige von ihnen haben Rufbereitschaft, falls doch ein Schüler notbetreut werden muss. Alle aktuellen Infos im Corona-Lieveblog

„Ich finde es richtig und wichtig, dass bestimmte Berufsgruppen durch die Notfallbetreuung abgesichert werden“, sagt Schulleiter Festag. Am Dienstag sind zwei Lehrer in die Arnoldischule gekommen, um den provisorischen Unterricht in den ersten drei Stunden sicherzustellen. Zwei Kollegen lösen sie dann ab. Das Schulessen wurde bis Mitte April abbestellt, kann jedoch im Notfall kurzfristig organisiert werden, erklärt Festag. An die Daheimgebliebenen werden Lernaufträge verschickt.

Auch in die Grundschule „Andreas Reyher“ in Gotha ist am Dienstagmorgen kein Schüler zur Notbetreuung gekommen. Das könne sich in den kommenden Tagen jedoch ändern, heißt es aus der Schule. Deshalb beraten sich die Lehrer, wie sie die Herausforderungen der nächsten Wochen meistern – Ferien sind es für sie nicht.

Die Salzmannschule, ein Sprachgymnasium mit Internat in Schnepfenthal, ist bereits seit Montag geschlossen. Mit einer Sondergenehmigung wollte man so verhindern, dass die Internatsschüler am Sonntag anreisen und am Montag wieder abreisen müssen, erklärt Schulleiter Dirk Schmidt. In die Notbetreuung muss auch in Schnepfenthal bisher kein Schüler, doch für eine Woche Ende März gebe es bereits eine Anmeldung.

Die Eltern wurden von Schulleiter Schmidt zuletzt täglich benachrichtigt, welche Maßnahmen nun greifen. Die Schule sei gut vernetzt mit den Eltern, die den Kontakt schätzten, sagt Schmidt. Einige von ihnen leben außerhalb von Thüringen und bringen ihre Kinder nach Schnepfenthal zur Schule.

Trotz der Schulschließung soll es in den kommenden Tagen weiterhin möglich sein, Unterrichtsmaterial abzuholen. Klassenfahrten der Salzmannschüler fallen indes aus: Eine Reise nach Teneriffa Ende März und eine Englandreise im Mai sind abgesagt.