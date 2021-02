Vor Mitgliederversammlung der Waldorfschule Weimar: Wer anderer Meinung ist, muss gehen

Der Eingang zur Freien Waldorfschule Weimar in Oberweimar.

Die Geschäftsführung der Freien Waldorfschule Weimar setzt offenbar alles daran, unbequeme Fragen in der Online-Mitgliederversammlung am Mittwoch zu verhindern. Am Wochenende hat der mehrheitlich aus Angestellten der Schule bestehende Vorstand des Trägervereins das Vereinsmitglied Michael Hasenbeck aus dem Verein ausgeschlossen.