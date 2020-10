Besuchsverbot im Hufeland-Klinikum Mühlhausen und Bad Langensalza

Die bundesweit verschärften Corona-Regeln ab Montag haben im Unstrut-Hainich-Kreis erste Auswirkungen. So verhängt das Hufeland-Klinikum für seine beiden Häuser ab Samstag einen vollständigen Besucherstopp – wie es ihn schon im März gab, zu Beginn der Pandemie. Nur in wenigen begründete Fällen sind dann noch Besuche erlaubt. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Das gelte etwa für Besuche bei schwerkranken Patienten, Sterbenden und für Väter, die bei der Geburt ihres Kindes dabei sein wollen. Betroffene sollen sich aber wegen einer Absprache an das Klinikpersonal wenden. Zudem seien im Haus strikt die angeordneten Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Alle öffentlichen Stadtführungen in Mühlhausen im November entfallen, hieß es aus der Tourist-Information.

Die Begegnungsstätte der Volkssolidarität am Töpfermarkt in Bad Langensalza wurde laut einer Mitteilung bis auf Widerruf geschlossen. Ebenso entfällt der für 2. November geplante Vortrag der „Akademie am Vormittag“ im Haus der Kirche in Mühlhausen zu nachhaltigen Geldanlagen.

Der Bad Langensalzaer Gewerbeverein sagte in Vorausschau den geplanten verkaufsoffenen Sonntag zum „Pfefferkuchen- & Stollenmarkt“ am 1. Advent sowie den Weihnachtsmarkt komplett ab. Verschoben werde zudem die Mitgliederversammlung des Vereins mit Neuwahlen des Vorstandes vom November auf das Jahr 2021.