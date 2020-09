Die Gebäude Holzstraße 11 und 12 in Mühlhausen werden saniert und umgebaut. Sie sollen für eine besondere Wohnform vermietet werden.

Mühlhausen. Das Konzept „Leben im Quartier“ des Vereins Diakonie Doppelpunkt will in der Holzstraße unterschiedliche Mieter-Gruppen zusammenbringen.

Bis Jahresende soll Umbau in Mühlhäuser Holzstraße 11 und 12 abgeschlossen sein

Das Projekt „Leben im Quartier“ nimmt Formen an. Es geht an den Innenausbau der vier Gebäude in der Holzstraße 11 und 12. Ende des Jahres soll der Umbau abgeschlossen sein. Der Verein Diakonie Doppelpunkt, der das Wohnprojekt umsetzen möchte, erwartet die ersten Mieter für Anfang 2021.