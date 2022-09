Zwei Täter haben in Sömmerda ein 15-jähriges Mädchen angegriffen und verletzt. (Symbolbild)

15-Jährige in Sömmerda attackiert und verletzt

Sömmerda. In Sömmerda wurde am Samstagabend ein 15-jähriges Mädchen von zwei Tätern tätlich angegriffen und verletzt. Ein Mann nahm sie in den Schwitzkasten und stieß sie zu Boden.

Am Samstagabend wurde im Bereich der Lisztstraße in Sömmerda ein 15-jähriges Mädchen angegriffen. Laut Polizei kam ein Unbekannter auf das Mädchen zu und nahm sie plötzlich in den Schwitzkasten und brachte sie zu Boden. Ein weiterer Täter trat ihr ins Gesicht und gegen das Bein.

Daraufhin flüchteten die beiden Männer, konnten aber noch durch das Opfer mit Jogginghosen und Kapuzenpullovern bekleidet, beschrieben werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0218242 bei der Polizeiinspektion Sömmerda 03634/3360 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.