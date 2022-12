17-Jährige aus dem Ilm-Kreis wird vermisst

Großbreitenbach. Eine 17-Jährige aus Großbreitenbach wird seit einigen Tagen vermisst.

Die 17-jährige Jasmin Förstel aus Großbreitenbach wird vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie letztmalig am 23. November gegen 9 Uhr in Neustadt am Rennsteig gesehen.

Ein Foto der Vermissten hat die Polizei hier veröffentlicht.

Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0290505/2022) entgegen.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.