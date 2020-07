Neuhaus am Rennweg. Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 281 ist in Südthüringen eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Straße war stundenlang gesperrt.

22-Jährige bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Am Mittwoch ist eine 22-jährige Autofahrerin bei einer Kollision mit einem entgegenkommenden Lkw schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor die junge Frau gegen 14.30 Uhr auf der B281, von Neuhaus (Landkreis Sonneberg) in Richtung Lichte fahrend, in einer Rechtskurve (Silokurve) die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Lkw.

Daraufhin kam ihr Opel nach rechts von der Fahrbahn ab und nach circa 125 Metern in einer Wiese zum Stehen. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, ihr Beifahrer leicht verletzt. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Bergung und Unfallaufnahme war die B281 für mehrere Stunden gesperrt.

