48-Jähriger will im Saale-Holzland-Kreis Hochwassereinsatz der Feuerwehr verhindern und blockiert Straße

Graitschen. Im Saale-Holzland-Kreis hat ein 48-Jähriger eine Straßenbarrikade errichtet, um die Feuerwehr an einem Einsatz zu hindern. Außerdem drohte er den Einsatzkräften mit Schlägen.

Am Mittwochmorgen staunte die Feuerwehr in Graitschen im Saale-Holzland-Kreis nicht schlecht. Aufgrund der Wetterlage rückten die Kameraden aus, um Sandsäcke im Ort zu verteilen. Weit kamen die Einsatzkräfte jedoch nicht. Wie die Polizei informierte, hatte ein 48-Jähriger mit zwei Fahrzeugen die Straße blockiert, so dass ein Passieren unmöglich war. Dabei kollidierte er noch mit einem geparkten Auto und verursachte einen Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Zudem drohte er zwei Feuerwehrleuten auch prompt mit Schlägen, sollten sie die Maßnahmen nicht abbrechen. Um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen, schlug der Mann auf das Einsatzfahrzeug der Kameraden ein. Die Polizei kam der Feuerwehr dann zu Hilfe und stellte bei dem Mann nach einem Atemalkoholtest über zwei Promille fest. Der Mann begleitete die Beamten daraufhin zur Blutentnahme ins Klinikum.

Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Unwetter-Ticker

Starkregen sorgt für Überflutung im Raum Bürgel

Regenmassen fluten Aspida-Lebenszentrum Thalbürgel