Altenburger Land: 36-Jähriger mit 3,7 Promille mit Fahrrad gestürzt

Gößnitz. Ein 36-jähriger Radfahrer ist in Gößnitz gestürzt und hat sich dabei verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,47 Promille.

Polizei und Rettungsdienst kamen am Donnerstagmittag in Gößnitz im Altenburger Land zum Einsatz. Ein 36-jähriger Radfahrer ist am Bahnhof gestürzt und hat sich dabei verletzt.

En Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,47 Promille. Der 36-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei erläuterte, wurde dort auch eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

