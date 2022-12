Amokdrohung gegen Erfurter Schule - Drohanruf entpuppt sich als Schülerstreich

Erfurt. Die Gemeinschaftsschule am Nordpark in Erfurt hatte am Mittwoch eine Drohung von einem Unbekannten erhalten. Am Abend konnte die Polizei, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, Entwarnung geben.

Mit einem großen Aufgebot war die Polizei am Mittwoch an der Gemeinschaftsschule am Erfurter Nordpark im Einsatz. Die Polizei sprach in diesem Zusammenhang von einer "Bedrohungslage", nachdem eine Schülerin erklärt hatte, dass sie einen Anruf erhalten habe, wonach ein Unbekannter eine Gewalttat an der Schule plane.

Unterricht vorzeitig beendet

Die Schüler waren daraufhin aus dem Schulgebäude evakuiert worden. Der Unterricht war vorzeitig beendet worden, die Schüler waren nach Hause geschickt oder von ihren Erziehungsberechtigten an der Schule abgeholt worden. Laut Polizeisprecherin Julia Neumann konnte keine konkrete Gefährdung für die Schüler- und Lehrerschaft festgestellt werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Drohung um einen Schülerstreich. Die Polizei ermittelt nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

In Erfurt war es vor 20 Jahren zum ersten Amoklauf an einer deutschen Schule gekommen: Am 26. April 2002 hatte ein Schüler am Gutenberg-Gymnasium 16 Menschen und danach sich selbst getötet.

Im April ist das Förderzentrum in Erfurt-Nord evakuiert worden. Eine Frau hatte auf dem Anrufbeantworter mehrere Nachrichten hinterlassen, in denen sie mit Straftaten drohte.

