Eine betrunkene Fahrradfahrerin geriet am Mittwochabend in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Beamten stoppten die Frau in der Kölledaer Straße. Die 22-Jährige erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Eine Blutentnahme und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr waren die Folge.