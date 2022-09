Angriff in Bar – Lebensgefährtin geschlagen – Sturzbetrunken mit Auto Bier holen gefahren

Arnstadt. Ein 32-Jähriger hatte auf seine Lebensgefährtin eingeschlagen. Die Beamten rückten an und verwiesen ihn der Wohnung. Außerdem vermeldet die Polizei für den Ilm-Kreis folgende Meldungen.

Samstagnacht gegen 5 Uhr kam es in einer Bar in der Erfurter Straße in Arnstadt zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem bisher unbekannten männlichen Täter und einem 36-Jährigen.

Der Unbekannte schlug dem 36-jährigen Gast der Bar laut Polizei unvermittelt mit den Fäusten und einer Flasche von hinten auf den Kopf und flüchtete im Anschluss aus der Bar in unbekannte Richtung.

Der 36-jährige Geschädigte kam mit einer Kopfplatzwunde zur Behandlung ins Krankenhaus Arnstadt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.

Betrunkener schlägt Scheibe ein und verletzt sich

Am frühen Samstagmorgen gegen 4.45 Uhr wurde der Polizei eine eingeschlagene Fensterscheibe in der Erfurter Straße in Arnstadt gemeldet. Die Beamten stellten in der Folge einen polizeibekannten 37-Jährigen in der Erfurter Straße fest, welcher blutende Verletzungen an der Hand aufwies.

Der 37-Jährige war in der Nacht Gast in einer benachbarten Bar und hatte laut Polizei ohne erkennbarem Grund mit der Faust gegen die Scheibe geschlagen. Er verletzte sich an der Hand und musste im Krankenhaus Arnstadt behandelt werden. Der Sachschaden an der Scheibe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Mann schlägt Lebensgefährtin

Ebenfalls am Samstagmorgen gegen 3.25 Uhr kam es in der Dr. Robert-Koch-Straße in Arnstadt zu einer Streitigkeit zwischen einer 31-jährigen Frau und ihrem 32-jährigen Lebenspartner. Beide hatten zuvor Alkohol getrunken, so dass die Frau einen Atemalkoholwert von 1,57 Promille aufwies und ihr Partner von 2,3 Promille.

Im Zuge der Auseinandersetzung schlug der 32-Jährige seiner Lebensgefährtin ins Gesicht, wofür er eine Anzeige erhielt. Die Beamten verwiesen den 32-Jährigen der Wohnung und erteiltem ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot. Eine ärztliche Behandlung lehnte die 31-jährige Geschädigte ab.

Radfahrer mit 2,44 Promille gestoppt

Am Samstag gegen 0.10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Fahrradfahrer in der Arnstädter Pfortenstraße. Bei der Kontrolle wurde starker Alkoholgeruch bei dem 49-Jährigen festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille.

In der Folge wurde die Blutentnahme bei dem 49-Jährigen angeordnet und im Krankenhaus Arnstadt durchgeführt. Gegen den Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Sturzbetrunken mit Auto Bier und Schnaps geholt

Am späten Freitagnachmittag erhielt die Polizei Ilmenau die Information, dass ein sturzbetrunkener Mann, welcher zuvor Bier und Schnaps in einem Getränkemarkt in Großbreitenbach gekauft hat, nun vor dem Markt in seinem Pkw BMW sitzt und versucht loszufahren.

Die Beamten konnten den Fahrzeugführer wenig später an seiner Wohnanschrift feststellen. Ein Atemalkoholtest bei dem 50-Jährigen ergab einen Wert von 3,07 Promille.

In der Folge wurden der Fahrzeugschlüssel des BMW und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Im Krankenhaus Ilmenau wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Auf Grund seiner Alkoholisierung und der massiven Ausfallerscheinungen blieb der 50-Jährige zur weiteren Beobachtung im Krankenhaus Ilmenau.

