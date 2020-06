Foto: Frank May / picture alliance / Frank May

Versuchter Polizisten-Mord: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Der 39-Jährige, gegen den wegen mehrerer Delikte gefahndet worden sein soll, befindet sich nach Angaben der Polizei nun in Untersuchungshaft.

Den Mann griff am Sonnabend eine Polizeistreife in Closewitz auf und nahm ihn fest. Den von ihm genutzten Pkw fanden Polizeibeamte bereits am Freitag in Apolda. Offenbar war der Beschuldigte danach zu Fuß weiter geflüchtet, um zu seiner Wohnung in Jena zu gelangen. Die Beamten fassten den Mann in einem stark dehydrierten Zustand.

Umfangreiche Rehabilitation für Polizei nach Not-Operation

Der 38 Jahre alte Polizeibeamte befindet sich nach seiner Operation noch in der Nacht zum Freitag weiter im Klinikum. Er wurde mittlerweile auf eine normale Station verlegt. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus schließen sich für den Beamte aufgrund seiner beim Überfahren erlittenen schweren Beinverletzungen weitere umfangreiche Rehabilitationsmaßnahmen an. Der Tatverdächtige hatte den Polizisten wohl absichtlich zwei Mal rückwärts angefahren.